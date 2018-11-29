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Hangi ülke ne kadar ?

Dünyanın en ülkesi hangisi? Türkiye'de dindar olduğunu söyleyen kişi sayısı kaç? Bu soruların cevabını arayan bir uluslararası kuruluş dünyanın farklı yerlerinden veriler topladı. Araştırmada şaşırtıcı sonuçlar var! Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. Bakın belli başlı ülkelerde bu soruya nasıl cevap verildi. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.11.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 08:46
Hangi ülke ne kadar dindar?

Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. İşte ülke ülke verilen cevaplar...

Hangi ülke ne kadar dindar?

67 ÇİN

bir insanım: 9%

Dindar değilim: 23%

Ateistim: 67%

Yanıt yok: 1%

* Çin'de her 10 kişiden neredeyse 7'si ateist

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Hangi ülke ne kadar dindar?

66 JAPONYA

bir insanım: 13%

Dindar değilim: 31%

Ateistim: 29%

Yanıt yok: 26%

Hangi ülke ne kadar dindar?

65 İSVEÇ

bir insanım: 22%

Dindar değilim: 55%

Ateistim: 18%

Yanıt yok: 5%

Hangi ülke ne kadar dindar?

64 ÇEKYA

bir insanım: 24%

Dindar değilim: 47%

Ateistim: 25%

Yanıt yok: 3%

Hangi ülke ne kadar dindar?

63 BİRLEŞİK KRALLIK

bir insanım: 27%

Dindar değilim: 58%

Ateistim: 11%

Yanıt yok: 3%

Hangi ülke ne kadar dindar?

62 ESTONYA

bir insanım: 28%

Dindar değilim: 50%

Ateistim: 10%

Yanıt yok: 12%

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