Hangi ülke ne kadar dindar?

Dünyanın en dindar ülkesi hangisi? Türkiye'de dindar olduğunu söyleyen kişi sayısı kaç? Bu soruların cevabını arayan bir uluslararası kuruluş dünyanın farklı yerlerinden veriler topladı. Araştırmada şaşırtıcı sonuçlar var! Barem ve WIN/ Gallup International'ın bir çok ülkede 66 bini aşkın kişiyle gerçekleştirdikleri araştırmada, insanlara din açısından kendilerini nasıl tanımladıkları soruldu. Bakın belli başlı ülkelerde bu soruya nasıl cevap verildi. İşte ülke ülke verilen cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.11.2018
15:22
Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
08:46
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ