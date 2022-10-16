Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı. Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı. Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı. Alınan son bilgilere göre ise olaylar nedeniyle çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı. Mahkumlara yönelik olumsuz bir duruma karşı çıkabilmek amacıyla sokakların boş bırakılmamasına yönelik çağrı yapıldı. Bunun üzerine hapishaneye yakın çevrenin hareketlendiği ifade edildi. Hapishaneye yakın yerdeki bulvarda uzun kuyruklar oluştu ve trafik durma noktasına geldi. Bazı noktalarda ise reklam panoları ateşe verildi.