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Giriş Tarihi: 16.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2022 09:20

Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde çıkan yangın sonrası İran sokakları karıştı. Protestocular sokaklara dökülürken, olaylar sırasında yaşanan arbede nedeniyle 8 kişi yaralandı.

Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

İran'ın resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Evin Hapishanesi'nde adi suçluların bulunduğu bazı koğuşlarda tutukluların elbiselerini ateşe vermesi nedeniyle yangın çıktı.

Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

Tutuklularla gardiyanlar arasında çatışma ve arbede yaşandığı, daha sonra sona erdiği ifade edilirken yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği cezaevinde kontrolün sağlandığı aktarıldı.

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Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

Sosyal medyada, siyasi tutuklularıyla öne çıkan hapishanedeki yangın görüntüleri yer alırken silah seslerinin de duyulduğu görüntüler paylaşıldı.

Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

Alınan son bilgilere göre ise olaylar nedeniyle çıkan çatışmada 8 kişi yaralandı.

Hapishane yangını ülkeyi karıştırdı! Sokaklar savaş alanına döndü

Mahkumlara yönelik olumsuz bir duruma karşı çıkabilmek amacıyla sokakların boş bırakılmamasına yönelik çağrı yapıldı. Bunun üzerine hapishaneye yakın çevrenin hareketlendiği ifade edildi.

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