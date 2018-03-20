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Hastalığını böyle ya çeviriyor...

Giriş Tarihi: 20.03.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 10:53
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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

Ender görülen bir cilt hastalığı olan vitiligoya yakalanan Ash Soto hastalığından böyle 'yararlanıyor.'

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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

12 yaşında, dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı olan ya yakalanan Ash Soto hastalığını sanata çevirdi.

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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

21 yaşındaki kadın derisinde oluşan değişimi renklendirerek ortaya bu ilginç çalışmayı çıkardı. hesabından çok sayıda takipçisi bulunan kadın, artık sosyal medya hesabından kazanan bir fenomen haline döndü...

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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

Ash Soto, çocukluk yıllarında hastalığı nedeniyle akranları tarafından dalga geçildiğini ve bu yüzden kendisine olan güvenini kaybetme noktasına geldiğini belirtiyor.

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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

Genç kadın sosyal medya hesabı Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlar ile hatırı sayılır bir kitleye ulaşmayı da başardı.

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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

VITILIGO NEDİR?

Dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı olan , bağışıklık sisteminin yanlış programlanarak, ciltte bulunan dost melanositlerin (cilde renk veren hücreler) görevinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkıyor.

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Hastalığını böyle ya çeviriyor...
Hastalığını böyle paraya çeviriyor...
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