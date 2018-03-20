Hastalığını böyle paraya çeviriyor...

Ender görülen bir cilt hastalığı olan vitiligoya yakalanan Ash Soto hastalığından böyle 'yararlanıyor.' 12 yaşında, dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı olan vitiligoya yakalanan Ash Soto hastalığını sanata çevirdi. 21 yaşındaki kadın derisinde oluşan değişimi renklendirerek ortaya bu ilginç çalışmayı çıkardı. Instagram hesabından çok sayıda takipçisi bulunan kadın, artık sosyal medya hesabından para kazanan bir fenomen haline döndü... Ash Soto, çocukluk yıllarında hastalığı nedeniyle akranları tarafından dalga geçildiğini ve bu yüzden kendisine olan güvenini kaybetme noktasına geldiğini belirtiyor. Genç kadın sosyal medya hesabı Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlar ile hatırı sayılır bir kitleye ulaşmayı da başardı. VITILIGO NEDİR? Dış derinin renk kaybına uğramasıyla oluşan beyaz plaklarla seyreden bir deri hastalığı olan vitiligo, bağışıklık sisteminin yanlış programlanarak, ciltte bulunan dost melanositlerin (cilde renk veren hücreler) görevinin kısıtlanmasıyla ortaya çıkıyor.