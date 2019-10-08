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  • Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!

Havaalanında unutulan bir 'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!

Havaalanlarında her gün birçok bavul unutuluyor. Kimi bavulları sahipleri adeta kaderine terk ediyor. Ünlü Youtuberlardan yine ilginç bir iş! ItsYeBoi ve JustDustin kullanıcı adlarıyla YouTube'dan eğlenceli videolar paylaşan fenomenler, ilginç bir deneye imza attı. Uçakta unutulan bavulların satıldığı bir açık artırmaya katılan fenomen adamlar, bin dolarlık bütçeyle 10 tane bavul satın aldı. Bu bavulları milyonların gözleri önünde açan iki ünlü Youtuber'ın bavullarından birinin ise Türklere ait olduğu anlaşıldı. Üstelik bir 'e ait olduğu düşünülen o bavuldan bakın neler çıktı!

Giriş Tarihi: 08.10.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 08:26
Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!

Peki oldukça ağır gözüken bavullardan değerli eşyalar çıktı mı?

Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!

İşte Bayrağı çıkan bavulda dahil o bavullardan çıkan ilginç eşyalar!

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Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!
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Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!
Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!
Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!
Havaalanında unutulan bir Türk'e ait bavuldan çıkanlar şaşırttı!
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