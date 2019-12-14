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Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar

'da kış şartlarının kendini göstermesiyle başkent İslamabad'daki Afgan mülteci kampında hayat daha da zorlaşıyor. Evlerin kerpiç olması ve yoğun yağışın sürmesi nedeniyle her yağmurun ardından mülteciler evlerini yeniden yapmak zorunda kalıyor. Kentin dışında kurulan yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kampta evlerin tamamının kerpiçten olması ve altyapının olmaması zorlu kış şartlarının etkilerini artırıyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.12.2019 13:01
Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
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Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
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Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar
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