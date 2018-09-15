Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Burayı herkes merak ediyor. İşte en şaşırtıcı bilgileriyle herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce kimsenin hiç görmediği o kareler... Burası Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang. Pyongyang, Kuzey Kore'nin başkenti ve en büyük şehri. Şehir Taedong Nehri üzerinde yer alıyor. Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 3 milyon kişi yaşıyor. İşte dünyanın konuştuğu o ülkeden daha önceden hiç görmediğiniz kareler ve bilgiler... Kuzey Kore, takvimini lider Kim Il-Sung'un doğum günü olan 15 Nisan 1912 olarak baz alıyor. Çocuklar okulda öğretmenler hariç her şey için para ödemek zorunda, sıralar, masalar bunlara dahil. Havalimanı genellikle hep sakin çünkü ülkeye giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor.