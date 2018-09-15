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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Giriş Tarihi: 15.09.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 16:20
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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Burayı herkes merak ediyor. İşte en şaşırtıcı bilgileriyle herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce kimsenin hiç görmediği o kareler...

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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Burası 'nin başkenti Pyongyang. Pyongyang, Kuzey Kore'nin başkenti ve en büyük şehri.

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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Şehir Taedong Nehri üzerinde yer alıyor. 'nin başkenti Pyongyang'da 3 milyon kişi yaşıyor.

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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

İşte dünyanın konuştuğu o ülkeden daha önceden hiç görmediğiniz kareler ve bilgiler...

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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

, takvimini lider Kim Il-Sung'un doğum günü olan 15 Nisan 1912 olarak baz alıyor.

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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Çocuklar okulda öğretmenler hariç her şey için para ödemek zorunda, sıralar, masalar bunlara dahil.

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Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...
Herkesin merak ettiği o ülkeden daha önce görmediğiniz kareler...

Havalimanı genellikle hep sakin çünkü ülkeye giriş çıkışlar kontrol altında tutuluyor.

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