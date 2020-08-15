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Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Geçmişten günümüze kadar anlatılan birçok gizemli hikaye, efsane var. Doğaüstü varlıkların olduğu bu hikayelerden biri de, veya Ağlayan Kadın olarak bilinen bir hayalete ait. Yüzyıllardır 'da dilden dile anlatılan La Llorona'nın hayaleti, 'da görüldü. Hayalete ait olduğu iddia edilen bir video kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İşte söz konusu hayalet efsanesi ve olay olan o video...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 17:49
Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

, Monitos'ta veya Ağlayan Kadın olarak bilinen hayaletin görüldüğü iddia edildi.

Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Sözde hayalet, gün ışığında bir ağacın tepesinde hareket ederken görülüyor.

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Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Efsaneye göre , iki çocuğunu nehirde boğup, öldürüyor ve bu yüzden ruhu lanetleniyor. Yüzyıllardır çocuklarını arıyor. 'da oldukça ünlü bir efsane.

Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

'yı sadece 'da değil, Meksika, Brezilya, Arjantin ve diğer ülkelerinde gördüğünü iddia eden kişiler de olmuştu.

Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

'da yaşanan olayda sözde hayalet videoya kaydedildi. Video kısa süre içinde sosyal medyada popüler oldu.

Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kimi kullanıcılar hayaletin gerçekten var olduğunu söylerken, kimileri ise videonun kandırmaca olduğunu belirtti.

Hikayede anlatılan hayalet ortaya çıktı! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Ağlayan Kadın efsanesinin tamamen yalan olduğunu belirten bir kullanıcının yorumu ise dikkat çekti. Kullanıcı, "Bu tür efsaneler mülk satın almak isteyen insanlar tarafından kullanılıyor. Nedense bir mülkün değeri yüksek olunca orada beliriyor ve fiyat düşüyor" yazdı.

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