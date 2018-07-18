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'da Muson yağmuru can aldı

Giriş Tarihi: 18.07.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.07.2018 09:47
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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı

'da geçen aydan bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle medyana gelen seller ve toprak kaymasında 511 kişi hayatını kaybetti.

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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı

Merkez Su Komisyonu (CWC) tarafından açıklanan raporda,1 Haziran'da başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle şimdiye kadar 511 kişinin öldüğü, 176 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı

Rapora göre, 91 bölgede etkili olan sel ve toprak kaymasında 55 bin ev zarar gördü, 1 milyondan fazla hayvan telef oldu.

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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı

'da bu yıl son 64 yılın en şiddetli yağışlarının görüldüğü belirtildi.

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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı
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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı
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'da Muson yağmuru can aldı
Hindistan'da Muson yağmuru can aldı
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