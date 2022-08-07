Giriş Tarihi: 07.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 13:01

Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

Adolf Hitler'in ve Nazilerin Avrupa ile Rusya'yı yağmalayarak topladığı paha biçilemez hazineler halen Avrupa'nın çeşitli yerlerinde aranıyor. Öte yandan Polonya'da bulunan bir keşif dünyayı heyecanlandırdı. Naziler'in kayıp altınlarının bir kısmını bulduğunu düşünen hazine avcıları, yakında bölgeyi araştırmaya başlayacak. Bulunan altınların 10 tonda fazla olduğu düşünülüyor. Öte yandan çeşitli yerlerde saklı olduğu düşünülen eşsiz eserler beraberinde pek çok gizemli hikaye ve sıra dışı cinayet olaylarını da beraberinde getiriyor.