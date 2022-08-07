Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi
Giriş Tarihi: 07.08.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 13:01

Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

Adolf Hitler'in ve Nazilerin Avrupa ile Rusya'yı yağmalayarak topladığı paha biçilemez hazineler halen Avrupa'nın çeşitli yerlerinde aranıyor. Öte yandan Polonya'da bulunan bir keşif dünyayı heyecanlandırdı. Naziler'in kayıp altınlarının bir kısmını bulduğunu düşünen hazine avcıları, yakında bölgeyi araştırmaya başlayacak. Bulunan altınların 10 tonda fazla olduğu düşünülüyor. Öte yandan çeşitli yerlerde saklı olduğu düşünülen eşsiz eserler beraberinde pek çok gizemli hikaye ve sıra dışı cinayet olaylarını da beraberinde getiriyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

70 yıl önce Adolf Hitler ve Nazilerin sakladığı altınlar ve hazineler, halen tam olarak gün yüzüne çıkartılmamış durumda. Nazilerin Avrupa ve Rusya'ya akın ederek ülkelerin paha biçilmez sanat eserleri ile altınlarını çaldığı biliniyor.

Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

Savaş sonunda 19 milyar sterlinlik bir altın stoku vardı; ancak ortadan kaybolmuştu. Nazi altın avcıları yıllardır o altını arıyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

Nazi altın avcıları son günlerde tüm dünyayı heyecanlandıracak bir buluş yaptıklarını düşünüyorlar. Polonya sarayının altında 10 ton Nazi külçesi arayan hazine avcıları, altınların 19 milyon sterlin değerinde olabileceğini ifade ediyor.

Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

Birkaç ay önce bulunan varili kazmak için yetkili yerlere başvuran kazıcılar gerekli izinleri aldı.

Hitler’in gizli hazinesi! 10 tonluk kayıp Nazi altını dünyayı şoka uğrattı, beraberinde sıra dışı cinayetler geldi

Yerel basında yer alan bazı haberlerde ise hazine avcılarının "Bu tarihi kaydedin, 1 Eylül! Büyük gün için büyük tarih" dediği ifade edildi.

SON DAKİKA