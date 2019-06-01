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karıştı! Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Orta Amerika ülkesi 'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ederken protestocular, Büyükelçiliğinin giriş kapısının önünde lastik yaktı.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 15:39 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 16:26
Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Yetkililer, protestolar sırasında maskeli kişilerce büyükelçiliği önünde yaklaşık bir düzine lastik yakıldığını belirterek, personelinden yaralanan olmadığını açıkladı.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Protestocuların lideri Suyapa Figueroa, önündeki yangının göstericiler arasına sızan hükümet yanlısı kişilerce çıkarılmış olabileceğini öne sürdü.

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Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

'ta binlerce öğretmen ve sağlık çalışanı tarafından ülkedeki sağlık ve eğitim sektöründe planlanan reformlara karşı dün düzenlenen protestolarda 25 kişi yaralanmıştı.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Binlerce doktor ve öğretmen, devlet başkanlığı kararnamelerine karşı son haftalarda 'ın başkenti Tegucigalpa'da yürüyüş düzenliyor.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Protestocular, reformların özelleştirmeye ve öğretmenler ile doktorların toplu işten çıkarılmalarına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Hükümet ise reformların, işten çıkarmalara ve özelleştirmelere neden olacağı yönündeki söylentileri reddediyor.

Honduras karıştı! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler

Doktorlar sendikası Tıp Birliği (CMH) ve öğretmenler sendikası Honduras Öğretmen Örgütleri Federasyonu (FOMH), geçen ay sonunda, Ulusal Kongre tarafından onaylanan eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilerek yeniden yapılandırılmasına yönelik aldığı karar üzerine ulusal grev çağrısı yapmıştı.

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