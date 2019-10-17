Haberler

Galeri

Hostesleri adeta çıldırttılar!

Hostesleri adeta çıldırttılar!

Uçak yolculuğu sırasında çekilen bu görüntüler hostesleri çıldırttı! Yolcuların umursamaz ve akıl almaz tavırları ile hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle yaşananlar iyice ayyuka çıktı. Yolculuklar sırasında bazı insanların rahatsız edici tavırları diğer yolcuların tepkisini çektiği gibi kimilerini sosyal medyadan ifşa etmenin yolunu seçenler de var. İşte o manzaralar kimi internet mecralarında paylaşılıyor.