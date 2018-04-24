Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi paylaştı. 2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. İşte uzaydaki 28'inci yaşını kuytlayan Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...