Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

Giriş Tarihi: 24.04.2018 11:03 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 11:04
  • 1
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi paylaştı.

  • 2
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

2020 yılında görevü James Webb'e bırakacak olan , emekli olmaya hazırlanıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

  • 4
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk

İşte uzaydaki 28'inci yaşını kuytlayan 'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...

  • 5
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
  • 6
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
  • 7
  • 35
’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
Hubble’ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk
BİZE ULAŞIN