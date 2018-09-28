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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

İHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 28.09.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 17:35
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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu'nun terörden temizlediği, rejim muhaliflerinin yaşadığı güvenli bölgelerden İdlib'de cuma gösterilerinin altıncısı yapıldı. Halk gösterilerde 'ye şükranlarını sunarken, Suriye rejimine ise öfke vardı.

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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

İdlib'de, 'nin girişimiyle Rus ve 'nin saldırılarından kurtulma anlaşmasını kutlamak ve tutuklu yakınlarının serbest bırakılması için cuma namazının ardından İdlib Şüheda Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı büyük bir gösteri yapıldı.

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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu gösterilere her yaştan insan katıldı. İdlibli gençler direnişlerinin Esad rejimi devrilene kadar devam edeceğini söyledi ve savaşın başladığı 2011 yılından beri tutuklanan yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.

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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

Gençler, lilere yaptıkları yardımlar için Türk halkına ve 'a şükranlarını bildirdi. Bir genç de Türkçe olarak "Erdoğan çok güzel" dedi.

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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

Muhaliflerin kontrolü altında bulunan 'nin kuzeyindeki birçok şehir, kasaba ve köylerde yapılan gösterilerde Suriye'de tek çözümün Esad'ın gitmesi olduğunu söyleyen sloganlar atıldı.

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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

'de demokrasi isteyen halka karşı sindirme, öldürme ve bombalamanın başladığı 2011'den beri binlerce muhalif Esad rejimi tarafından hapishanelere ve hapishanelere çevrilen okullara dolduruldu. Tutuklamaların hâlâ devam ettiği belirtildi.

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İdlib halkından Türk bayraklı gösteri
İdlib halkından Türk bayraklı gösteri

Esad rejimi insan hakları teşkilatlarının, çoğu rejim muhalifinin işkencelerle öldürüldüğü bu hapishanelere girmesine izin vermiyor. Rejim öldürdüğü tutukluların ailelerine yakınlarının kalp krizinden öldüğünü bildirip cesetlerini teslim ettiğinde, vücutlarındaki işkence izleri çok net bir şekilde gözüküyor

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