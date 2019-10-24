İğrenç görüntü! Bu halde bulundu...

Kırmızı listedeki hayvanı burnundan ip geçirip bir ağaca bağladılar, ekiplerin kurtardığı hayvan yeniden doğaya salınacak. Mide bulandıran görüntüler, Nepal'in Lalitpur kentinden. Siraha semtinin sokaklarında gösteri için zorlanan tembel ayı, Sneha's Care adlı vakıf tarafından kurtarıldı. Çaresiz hayvanın burnundan geçirilen ip, kaçmaması için bir ağaca bağlanmış. Vakfın kurucusu Sneha Shrestha, tembel ayının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alındığını belirtiyor. Söz konusu listeye göre, saldırıya açık hayvan kolayca zarar görebilir. Kokaktan kurtarılan tembel ayı önce Nepal Merkez Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek. Buradaki rehabilitasyon ve iyileşme sürecinin ardından anavatanı olan Hindistan'da yeniden doğaya salınacak. Yavaş hareket eden tembel ayı, Hindistan ve Sri Lanka'nın tropikal ormanlarında yaşıyor.