İğrenç görüntü! Bu halde bulundu...

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Kırmızı listedeki hayvanı burnundan ip geçirip bir ağaca bağladılar, ekiplerin kurtardığı hayvan yeniden doğaya salınacak.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:28
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Mide bulandıran görüntüler, Nepal'in Lalitpur kentinden.

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Siraha semtinin sokaklarında gösteri için zorlanan tembel ayı, Sneha's Care adlı vakıf tarafından kurtarıldı.

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Çaresiz hayvanın burnundan geçirilen ip, kaçmaması için bir ağaca bağlanmış.

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Vakfın kurucusu Sneha Shrestha, tembel ayının Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alındığını belirtiyor. Söz konusu listeye göre, saldırıya açık hayvan kolayca zarar görebilir.

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Kokaktan kurtarılan tembel ayı önce Nepal Merkez Hayvanat Bahçesi'ne gönderilecek.

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Buradaki rehabilitasyon ve iyileşme sürecinin ardından anavatanı olan Hindistan'da yeniden doğaya salınacak.

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Yavaş hareket eden tembel ayı, Hindistan ve Sri Lanka'nın tropikal ormanlarında yaşıyor.

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