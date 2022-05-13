Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
12:21
İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin'den ABD'ye gözdağı: Ateşle oynama!
Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim sürerken ABD'nin bölgede provokatif eylemlerde bulunduğunu idda eden Çin'den çok sert bir çıkış geldi. Bölgede savaş çanları çalmaya devam ederken Çin, ABD'nin Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişiminde bulunduğunu belirterek ABD'ye 'Ateşle oynamayın' uyarısında bulundu.