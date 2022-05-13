İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin’den ABD’ye gözdağı: Ateşle oynama!

OLUMLU BİR ROL OYNAÖALI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge dışı bir ülke olarak bölgede barışı ile kalkınmayı teşvik edici olumlu ve yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.