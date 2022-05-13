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Haberler Galeri İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin'den ABD'ye gözdağı: Ateşle oynama!
Giriş Tarihi: 13.05.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 12:21

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin'den ABD'ye gözdağı: Ateşle oynama!

Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerilim sürerken ABD'nin bölgede provokatif eylemlerde bulunduğunu idda eden Çin'den çok sert bir çıkış geldi. Bölgede savaş çanları çalmaya devam ederken Çin, ABD'nin Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişiminde bulunduğunu belirterek ABD'ye 'Ateşle oynamayın' uyarısında bulundu.

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin’den ABD’ye gözdağı: Ateşle oynama!

Çin Tayvan gerilimi ABD ile ipleri gerdi. ABD'nin Tayvan konusundaki tutumundan rahatsız olan Çin 'Ateşle oynamayın' uyarısında bulundu.

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin’den ABD’ye gözdağı: Ateşle oynama!

BİDEN'IN KATILACAĞI ZİRVE ÖNCESİ KRİZ

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Washington'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleriyle yapacağı zirve öncesinde, "Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaması" uyarısında bulundu.

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İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin’den ABD’ye gözdağı: Ateşle oynama!

OLUMLU BİR ROL OYNAÖALI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge dışı bir ülke olarak bölgede barışı ile kalkınmayı teşvik edici olumlu ve yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin’den ABD’ye gözdağı: Ateşle oynama!

ATEŞLE OYNAMAYIN

Cao, "(ABD) iş birliği adı altında diğerlerini taraf seçmeye zorlamaktan veya Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaktan kaçınmalı." ifadelerini kullandı.

İki ülke savaşın eşiğine gelmişti! Çin’den ABD’ye gözdağı: Ateşle oynama!

SİYASİ MANÜPÜLASYON GİRİŞİMİNE SON VERSİN

Beyaz Saray'ın Hint-Pasifik Politikası Koordinatörü Kurt Campbell'ın, zirve öncesinde "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğu fakat olası provokatif adımları caydırma arzusunu açıklığa kavuşturmayı istediği" şeklindeki sözlerine yanıt veren Cao, "(ABD), Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişimine son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

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