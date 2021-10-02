İklim değişikliği Dünya’yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Ortaya çıkan sonuca göre Dünya'nın yansıttığı ışık miktarı yüzde 0,5 düştü. Değişimin çoğu son üç yılda gerçekleşmiş görünüyor. CERES verileri 2019'a kadar devam ediyor ve sonunda daha da keskin bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.