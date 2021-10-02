Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:50Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 14:51
İklim değişikliği Dünya'yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!
Yeni yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği Dünya'nın yansıttığı ışığı azaltıyor. Bulutlar, iklim ve parlaklığı birbirine bağlayan bir noktadır. Diğer yandan bulutlar iklim bulmacasının da çok karmaşık bir parçasıdır. Bilim insanları uzun zamandır, bulutların iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini ve olası sonuçlarını araştırıyordu. Bu konuyla ilgili yapılan yeni bir çalışma, Dünya'dan yanstıyan ışık ve bulutlarla ilgili bazı detayları ortaya çıkardı. Sonuçlar pek iyi değil.