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Haberler Galeri İklim değişikliği Dünya'yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 02.10.2021 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 14:51

İklim değişikliği Dünya'yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Yeni yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliği Dünya'nın yansıttığı ışığı azaltıyor. Bulutlar, iklim ve parlaklığı birbirine bağlayan bir noktadır. Diğer yandan bulutlar iklim bulmacasının da çok karmaşık bir parçasıdır. Bilim insanları uzun zamandır, bulutların iklim değişikliğine nasıl tepki vereceğini ve olası sonuçlarını araştırıyordu. Bu konuyla ilgili yapılan yeni bir çalışma, Dünya'dan yanstıyan ışık ve bulutlarla ilgili bazı detayları ortaya çıkardı. Sonuçlar pek iyi değil.

İklim değişikliği Dünya’yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Son çalışma Dünya'nın Ay'ın karanlık tarafına yansıttığı 'Dünya ışığı' isimli bir fenomenin yirmi yıllık gözlemlerine, uydu verilerine ve Güneş ışığı gözlemlerine dayanıyor.

İklim değişikliği Dünya’yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Dünya yüzeyi farklı oranda ışığı yansıtır. Okyanuslar az yansıtır. Bulutlar, Güneş ışığının yarısını yansıtır. Kar ve buz ise ışığın çoğunu yansıtır.

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İklim değişikliği Dünya’yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Güney Kaliforniya'daki Büyük Ayı Güneş Gözlemevinde görevli bilim insanları, 1998'den beri Dünya'dan yansıyan ışığın nasıl değiştiğini inceliyorlar. 1 günden 10 yıla kadar farklılaşan zaman ölçeklerinde değişiklik arıyorlar. Bu arada araştırmacılar bu ölçümlerin göreceli olduğunu belirtiyor.

İklim değişikliği Dünya’yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Yeni çalışma, Büyük Ayı Güneş Gözlemevindeki araştırma sonuçlarını, NASA'nın CERES projesinden elde edilen verilerle birleştirdi. Uzmanlar, Dünya'nın parlaklığının değişip değişmediğini anlamak için iki farklı veriyi bir araya getirmiş oldu.

İklim değişikliği Dünya’yı karartıyor! Bilim insanları tehlikeye dikkat çekti!

Ortaya çıkan sonuca göre Dünya'nın yansıttığı ışık miktarı yüzde 0,5 düştü. Değişimin çoğu son üç yılda gerçekleşmiş görünüyor. CERES verileri 2019'a kadar devam ediyor ve sonunda daha da keskin bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

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