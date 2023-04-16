İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Akar ile Mandal'ın konuşmalarının ardından geri sayım yapıldı ve TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tören için bir video mesaj gönderdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fırlatmanın ardından törene telefonla bağlandı, emeği geçenlere teşekkür etti. Öte yandan İMECE, Yunan basınından da ilgisini çekti. Yunan gazetesi Kathimerini, 'Türkiye, ilk yüksek çözünürlüklü Dünya gözlem uydusunu bugün başarıyla uzaya fırlattı' ifadelerine yer verdi. İMECE'nin 680 kilometrelik bir yörüngede olacağını ifade eden gazete, uydunun 'savunma, afet yönetimi, çevre ve şehircilik ile tarım ve ormancılık alanlarında' hizmet vereceğini söyledi. Aynı haberde ilk defa bir metreden küçük nesneleri bile ayrıntılı analiz edebilen kameralı bir uyduyu yörüngeye yerleştirildiği ifade edildi. Proto Thema da İMECE'den bahseden gazeteler arasındaydı. Gazete, 'Türkiye, kendi tasarımı olan gözlem uydusunu fırlattı' başlıklı haberinde Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusunun Elon Musk'ın şirketi SpaceX'ten roketle fırlatıldığı kaydedildi. Ertnews.gr de ilk gözlem uydusunun başarıyla fırlatıldığından bahsetti. Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın fırlatma törenin İMECE ile ilgili ayrıntılı bilgi verdiğinden bahsedildi. CNN Greece de, İMECE'nin başarıyla uzaya fırlatıldığına dair görüntülere yer verdi. LIFO da İMECE'den bahseden gazeteler arasındaydı. 'Türkiye ilk gözlem uydusunu fırlattı' başlıklı haberde uydunun ABD Kaliforniya'daki Vanderburg üsstünden fırlatıldığı kaydedildi. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa uzay uyumlu elektro-optik kamera tasarlanıp geliştirilerek üretildi. Böylece Türkiye, yabancı uydulardan görüntü tedarik eder konumdan kendi kamerasını üreten ve hatta ihraç eden duruma geldi. Elektro-optik kamera dışında, elektrikli itki sistemi, güneş algılayıcı, yıldız izler, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, X bant haberleşme ekipmanı ve anteni, S bant haberleşme ekipmanları ve antenleri, güç düzenleme ve dağıtım ekipmanları, uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımları, yer istasyonu anteni, yer istasyonu yazılımları İMECE Projesi kapsamında yerli olarak geliştirildi. Türkiye, böylece, sıfırdan yer gözlem uydusunun ve yer istasyonunun tüm alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip bir ülke konumuna geldi. Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki İMECE'nin boyutları 2 metre x 3,1 metre ölçüsünde. İMECE, 1000 kilometre uzunluğunda 16,73 kilometre genişliğinde bir alanı tek seferde çekebilirken, çektiği görüntüleri 320 megabayt/saniye brüt veri hızıyla yer istasyonuna indirebiliyor.