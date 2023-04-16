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Haberler Galeri İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler
Giriş Tarihi: 16.04.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2023 11:12

İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

Türkiye'nin ilk yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, dün ABD'den başarıyla uzaya fırlatıldı. Yunan basını da Türkiye'nin ilk gözlem uydusunu yoğun ilgi göstererek kritik bir noktaya dikkat çekti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

Bakan Akar ile Mandal'ın konuşmalarının ardından geri sayım yapıldı ve TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı.

İMECE Yunanistan basınında! Kritik bir noktaya dikkat çektiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tören için bir video mesaj gönderdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fırlatmanın ardından törene telefonla bağlandı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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