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İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...

Böyle değişim görmediniz! Dişleri ve çene yapısından şikayetçi olan insanlar son yıllarda diş teli taktırma tercihinde sık sık bulunuyor. Diş telleri taktıran insanların değişimleri ise görenleri azen hayran bırakabiliyor. Hepimiz etrafımızda böyle durumlarla karşılaşmışızdır. Peki bir insanın diş teli öncesi ve sonrası görüntüleriyle ne kadar değişebileceğini tahmin edersiniz? Sakın bu durumu hafife almayın! Çünkü bazıları bambaşka insanlara dönüşebiliyor. Bu kareler durumu çok daha net ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2019 07:59 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 08:01
İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...

İşte birbirinden şaşırtıcı diş teli sonrası değişimler!

İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...
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İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...
İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...
İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...
İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...
İnanılmaz ama gerçek! Diş teli taktırınca...
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