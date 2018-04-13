Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!

Giriş Tarihi: 13.04.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 09:47
  • 1
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
  • 2
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!

Kraliyet ailesinin kadınları objektiflere poz verirken çenelerini yere paralel olarak tutmak zorunda.

  • 4
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!

Kraliyet ailesi kadınları akşam üzeri saat 18.00'e kadar katıldıkları bazı etkinliklerde şapka takmak zorunda. O saatten sonra ise kesinlikle taç kullanmaları gerekiyor. Kadınların taçları başlarına uygun bir şekilde açısı bile hesaplanarak yerleştirilmeli. Bir de elbette taç herkes için değil, bu sadece evli kadınların hakkı.

  • 5
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
  • 6
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
  • 7
  • 23
ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!
İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!

Kate Middleton'ın özellikle de Kraliçe ile birlikte olduğu etkinliklerde neden daha az dikkat çeken renkler tercih ettiğini hiç düşündünüz mü?

BİZE ULAŞIN