İngiliz Kraliyet ailesinin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar!

Kraliyet ailesinin kadınları objektiflere poz verirken çenelerini yere paralel olarak tutmak zorunda. Kraliyet ailesi kadınları akşam üzeri saat 18.00'e kadar katıldıkları bazı etkinliklerde şapka takmak zorunda. O saatten sonra ise kesinlikle taç kullanmaları gerekiyor. Kadınların taçları başlarına uygun bir şekilde açısı bile hesaplanarak yerleştirilmeli. Bir de elbette taç herkes için değil, bu sadece evli kadınların hakkı. Kate Middleton'ın özellikle de Kraliçe ile birlikte olduğu etkinliklerde neden daha az dikkat çeken renkler tercih ettiğini hiç düşündünüz mü?