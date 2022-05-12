İngiltere’de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

Kinder çikolata ve Nestle'de çıkan salmonella bakterisi kabusu yeniden hortladı. Daha önce 11 ülkede 151 kişiye bulaşan salmonella bakterisi, İngiltere'yi alarma geçirdi. Bu kez tavuklu ürünler, rastlanılan salmonella bakterisi nedeniyle toplatıldı.