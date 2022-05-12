Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:58
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
12:59
İngiltere'de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!
Geçtiğimiz günlerde Kinder ve Nestle ürünlerinde çıkan salmonella bakterisi dünyada krize neden olmuş birçok ürün toplatılmıştı. İngiltere'de ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella kabusu yeniden hortladı. İngiltere'nin en büyük süpermarketleri ve gıda zincirleri o ürünleri raflardan kaldırdı.