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Giriş Tarihi: 12.05.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 12:59

İngiltere'de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

Geçtiğimiz günlerde Kinder ve Nestle ürünlerinde çıkan salmonella bakterisi dünyada krize neden olmuş birçok ürün toplatılmıştı. İngiltere'de ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş şikayetleri gibi semptomlar ile kendini gösteren salmonella kabusu yeniden hortladı. İngiltere'nin en büyük süpermarketleri ve gıda zincirleri o ürünleri raflardan kaldırdı.

İngiltere’de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

Kinder çikolata ve Nestle'de çıkan salmonella bakterisi kabusu yeniden hortladı. Daha önce 11 ülkede 151 kişiye bulaşan salmonella bakterisi, İngiltere'yi alarma geçirdi. Bu kez tavuklu ürünler, rastlanılan salmonella bakterisi nedeniyle toplatıldı.

İngiltere’de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

East Yorkshire gıda fabrikasında tespit edilen salmonella bakterisi nedeniyle ülkenin en büyük süpermarketleri ve gıda zincirlerinde pişmiş kümes hayvanı ürünlerinin bir kısmının satışı durduruldu.

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İngiltere’de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

RAFLARDAN ÇEKİLDİ

Tavuklu sandviçler, salatalar, dürümler ve diğer hazır yemekler raflardan çekildi, alışveriş yapanların ellerinden alındı.

İngiltere’de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

Günde 160 ton pişmiş tavuk üreten bir fabrikada 'rutin bir iç denetim' sırasında salmonella bakterisinin tespit edildiği bildirildi.

İngiltere’de bir kez daha salmonella alarmı! O ürünlerin satışı durduruldu: Sakın yemeyin!

BİNLERCE TON GIDA ÇÖPE ATILDI

11, 12 ve 13 Mayıs tarihlerinde kullanılan ürünlerde salmonella tespit edildiği ve binlerce ton gıdanın çöpe atıldığı duyuruldu.

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