İngiltere’de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

İngiliz Kraliyet ailesi bir türlü huzur bulamıyor. Geçtiğimiz yıllarda kraliyet görevlerini bırakması ile gözlerin üzerleirne çevrildiği Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinin başını ağrıtmaya devam ediyor... Bu kez BBC'de ilk bölümü yayınlanan belgesel Kraliyet ailesini karıştırdı. Kraliçe Elizabeth, Prens William ve Prens Charles ortak açıklama yaptığı belgesel krizi ile ilgili BBC'den şok adım geldi.