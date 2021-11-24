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Haberler Galeri İngiltere'de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 14:31

İngiltere'de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

İngiliz kraliyet ailesinin başı bu kez de BBC'nin hazırladığı belgesel ile dertte... 'Prensler ve Basın' adı altında yayınlanan belgesel Kraliyet ailesinin tepksini çekti. İlk bölümü yayınlanan belgeselde Prens Harry ve Meghan'ın desteklenirken Prens William ve Kate Middleton karşıtı bir tavır olması dikkat çekti. Kraliçe Elizabeth, Prens William ve Prens Charles ortak basın açıklaması yaptığı belgesel ile ilgili BBC'den çok konuşulacak bir adım geldi...

İngiltere’de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

İngiliz Kraliyet ailesi bir türlü huzur bulamıyor. Geçtiğimiz yıllarda kraliyet görevlerini bırakması ile gözlerin üzerleirne çevrildiği Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinin başını ağrıtmaya devam ediyor... Bu kez BBC'de ilk bölümü yayınlanan belgesel Kraliyet ailesini karıştırdı. Kraliçe Elizabeth, Prens William ve Prens Charles ortak açıklama yaptığı belgesel krizi ile ilgili BBC'den şok adım geldi.

İngiltere’de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

BBC'nin ilk bölümünü yayınladığı 'Prensler ve Basın' belgeseli ortalığı karıştırdı. Kraliyer ailesinin tepkisini çeken belgeselin ardından şoke eden bir hamle geldi. Prens William ve Kate Middleton, sunuculuk yapacakları Noel programını BBC'den ITV'ye taşıdı.

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İngiltere’de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşse de kraliyet ailesinin en çok konuşulan isimleri olmayı sürdürüyor. Kraliyet ailesinin başı bu kez BBC'nin yayınladığı bir belgesel ile dertte...

İngiltere’de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

The Princes and The Press (Prensler ve Basın) adlı iki parçadan oluşan belgeselin ilk bölümü yayınlanmasının ardından krize neden oldu.

İngiltere’de ortalığı karıştıran yayın! Kraliyet ailesine savaş açtılar...

Belgeselde Finding Freedom kitabının yazarı Omid Scobie'nin, Harry ve Meghan hakkındaki olumsuz haberleri diğer Kraliyet üyelerinin yaydığı iddiası, Markle'ın avukatı Jenny Afia'nın çalışanlara yönelik zorbalık yapıldığını reddetmesi ve özel bir dedektifin Prens Harry'nin 2004'teki kız arkadaşı Chelsy Davy'i hedef aldığı için özür dilemesi gibi detaylar yer aldı.

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