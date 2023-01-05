Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
10:49
İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
İngiltere koronavirüsün ardından tarihinin en büyük sağlık krizi ile mücadele ediyor. Uzmanlar, acil servislerde yaşanan gecikmeler nedeniyle haftada 500 kişinin öldüğün belirtiyor. Ambulans bekleme süreleri 20 saati aşarken hastaneye varıldığında da sorun bitmiyor. "Yatak yok, hemşire, doktor yok." İngiltere'de sağlık sistemi çöktü...