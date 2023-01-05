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Haberler Galeri İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 10:49

İngiltere'de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”

İngiltere koronavirüsün ardından tarihinin en büyük sağlık krizi ile mücadele ediyor. Uzmanlar, acil servislerde yaşanan gecikmeler nedeniyle haftada 500 kişinin öldüğün belirtiyor. Ambulans bekleme süreleri 20 saati aşarken hastaneye varıldığında da sorun bitmiyor. "Yatak yok, hemşire, doktor yok." İngiltere'de sağlık sistemi çöktü...

İngiltere’de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”

İngiltere'de sağlık sistemi resmen çöktü. Hastaların ambulans beklerken hayatını kaybettiği bilgileri gelirken, hastaneye ulaşabilenler de muayene için saatlerce sedyede bekliyorlar. Üstelik ülkede grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulunuluyor...

İngiltere’de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”

ÖLÜMCÜL BİR DURUM YOKSA GELMEYİN

Koronavirüs pandemisinden sonra İngiltere en büyük sağlık sorunu ile karşı karşıya... Acil servisler tıka basa dolu, hastalar ambulans beklerken hayatlarını kaybediyor. Bazı hastanelerin ise vatandaşlara "ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin" uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

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İngiltere’de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”

OHAL İLAN ETTİLER

Bazı hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiği belirtiliyor. Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkan Yardımcısı Dr Ian Higginson, bekleme sürelerinin dehşet verici olduğunu söylerken "Şu anda tam bir kriz yaşıyor. Bir çoklarında ise istediğimiz standartlarda bakım sağlayamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere’de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”

İngiliz basınında ise, vatandaşların yaşadığı trajediye ilişkin çok sayıda haber yer alıyor. 54 yaşındaki Darrel Wilson, ambulansı 9 saat bekledikten sonra taksi ile hastaneye gittiğini anlattı. Göğs ağrıları nedeniyle ambulans çağırdıklarını ancak ambulansın gelmediğini söyleyen adamı eşinin hastaneye götürmek zorunda kaldığı ifade edildi.

İngiltere’de sağlık sistemi çöktü: İlaç yok, doktor yok, ambulans gelmiyor! Vatandaşa uyarı: “Ölümcül bir durum yoksa acile gelmeyin”

10 SAAT DIŞARIDA BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Bir hastanın 16 saat boyunca ambulans beklediği ancak ambulansın ancak vefat ettikten sonra geldiği öğrenildi. 16 saatten fazla ambulans bekledikten sonra hayatını kaybeden Teresa Simpson'ın eşi Matthew Simpson, "Her gün 4, 6, 12, 18, 20 saat bekleme sürelerinin olduğu ambulans hikayelerini duyuyorsunuz. Ambulans geldiğinde bile hastaneye gitmeniz garanti değil. 10 saat dışarıda bekleyebilirsin. Ambulanslarda bekleyen insanların hikayelerini duydum. Böyle bir şey modern zamanlarda olmamalı. 20 veya 30 yıl önce böyle değildi." diyerek isyan etti.

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