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Haberler Galeri Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...
Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:23 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 20:30

Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

İngiltere'de görülen maymun çiçeği 17 ülkeye yayılmış büyük bir paniğe yol açmıştı.Vaka sayılarının artmasının ardından maymun çiçeği vakalarının durdurulması için peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün İngiltere'nin karantina açıklamasının ardından Almanya'dan da benzer bir talep geldi. Bu vakaların ciddiye alınması gerektiğini bildiren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach nasıl mücadeleedileceğinin bilindiğini dile getirdi. Öte yandan uzmanlardan vücudunuzdaki o belirtiye dikkat uyarısı geldi.

Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle adeta alarm verildi. Ülkelerden peş peşe açıklamalar geliyor. Son olarak; Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, maymun çiçeği virüsü tespit edilenler ile temaslılara en az 21 günlük karantina uygulanmasını istedi.

Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

Lauterbach, Bremen kentinde Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile düzenlediği basın toplantısında, maymun çiçeği virüsü ile ilgili yaşanan durumun bir pandeminin başlangıcı olmadığını belirterek virüsün ve bununla nasıl mücadele edileceğinin bilindiğini söyledi.

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Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

Bu tür vakaların geçmişte de ortaya çıktığını, ancak durumun ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Lauterbach, temas takibi ve dikkatli olmayla virüsün kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti.

Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

Lauterbach, bu virüsün bulaştığı kişiler ve bunlarla temas edenlere de 21 gün karantina uygulanmasını tavsiye ettiklerini ifade etti.

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