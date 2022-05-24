Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...

Lauterbach, endeminin erken evrelerinde sert ve erken müdahalenin önemli olduğunu, bundan dolayı eyaletlerin uygulaması için RKI ile birlikte tavsiyeler geliştirdiklerini, bu tavsiyelerin en önemli bölümünün virüse yakalananların en az 21 gün karantinaya alınması olduğunu belirtti.