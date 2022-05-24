Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:23
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022
20:30
Önce İngiltere sonra Almanya! Flaş maymun çiçeği açıklaması | Uzmanlardan uyarı: O belirtiler varsa...
İngiltere'de görülen maymun çiçeği 17 ülkeye yayılmış büyük bir paniğe yol açmıştı.Vaka sayılarının artmasının ardından maymun çiçeği vakalarının durdurulması için peş peşe hamleler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün İngiltere'nin karantina açıklamasının ardından Almanya'dan da benzer bir talep geldi. Bu vakaların ciddiye alınması gerektiğini bildiren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach nasıl mücadeleedileceğinin bilindiğini dile getirdi. Öte yandan uzmanlardan vücudunuzdaki o belirtiye dikkat uyarısı geldi.