İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen Prens Harry ve Meghan Markle gündemden düşmüyor. İngiliz kraliyet ailesi çifti Prens Harry ve Meghan Markle Afrika turu sırasında medya baskısı ve ailelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Dün akşam yayınlanan belgeselde Prens Harry ve Meghan Markle'ın itirafları İngiltere gündemine bomba gibi düştü. Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce İngiliz dostlarının 'Eminim harika bir insandır ancak onunla evlenmemelisin. İngiliz basını seni mahveder" dediğini belirtti. İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin itirafları...