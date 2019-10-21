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'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında evlenen ve gündemden düşmüyor. İngiliz kraliyet ailesi çifti Prens Harry ve Meghan Markle Afrika turu sırasında medya baskısı ve ailelerine ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Dün akşam yayınlanan belgeselde Prens Harry ve Meghan Markle'ın itirafları gündemine bomba gibi düştü. Meghan Markle, Prens Harry ile evlenmeden önce İngiliz dostlarının 'Eminim harika bir insandır ancak onunla evlenmemelisin. İngiliz basını seni mahveder" dediğini belirtti. İşte Meghan Markle ve Prens Harry'nin itirafları...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 11:38
İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin popüler çifti ve , Afrika turları esnasında bir belgesel çekti. Belgesel, 'de gündem oldu.

İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Çift belgeselde İngiliz medyası tarafından uğradıkları baskılara ve kraliyet içerisindeki 'çekişme' iddialarına da değindi.

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İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Düşes Meghan gazetecinin medya ile başa çıkarken zorlanıp zorlanmadığı sorusuna, "Herhangi bir kadın özellikle hamileyken çok savunmasız olur ve bu yüzden benim için gerçekten zor oldu. Ayrıca sorduğun için teşekkür ederim, çünkü çoğu insan iyi olup olmadığımı sormadı bile" dedi.

İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Markle, ile evlenmeden önce İngiliz dostlarının 'Eminim harika bir insandır ancak onunla evlenmemelisin. İngiliz basını seni mahveder" dediğini de belirtti.

İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Markle, tüm zorluklarına rağmen ailesi için minnettar olduğunu "Ben Meghan'ım ve bu harika adamla evlendim. Benim için bu aşk hikayemizin sadece bir parçası" diyerek ifade etti.

İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Öte yandan ise geçtiğimiz haftalarda dava açtığı İngiliz medyasına tepkisini sürdürdü.

İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

annesinin medya yüzünden geçirdiği kazaya değindi ve "Annemi öldüren bir oyun oynamaya zorlanmayacağım" dedi.

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