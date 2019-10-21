İngiltere'yi karıştıran kraliyet belgeseli! Şoke eden itiraflar...

Düşes Meghan gazetecinin medya ile başa çıkarken zorlanıp zorlanmadığı sorusuna, "Herhangi bir kadın özellikle hamileyken çok savunmasız olur ve bu yüzden benim için gerçekten zor oldu. Ayrıca sorduğun için teşekkür ederim, çünkü çoğu insan iyi olup olmadığımı sormadı bile" dedi.



