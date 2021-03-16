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İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

Bitkilerle iletişim kurmak bilim insanlarının araştırdığı ilginç konulardan biri. Yıllardır bu konu hakkında birçok farklı çalışma yapıldı. İnsanlar ve bitkiler arasında bir şekilde iletişim olup olmayacağı araştırıldı. Bir grup uzman çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Akıllı telefonla bir bitkiyi robot gibi kontrol etmeyi başardılar. İşte bu ilginç çalışma hakkındaki tüm detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:29
İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur'da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesinden (NTU) bir grup araştırmacı, bitkilerin yaydığı elektrik sinyallerini algılayan ve sinyal yoluyla bitkiye talimat verilmesini sağlayan iletken bir malzeme yardımıyla bitkiler ile iletişim kurulabileceğini belirledi.

İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

Her bitkinin tıpkı bir beyin gibi elektrik sinyali yayarak etrafındaki koşullara tepki gösterdiğini belirten araştırmacılar, yapraklar arasına yerleştirilen iletken bir malzemeyle akıllı telefon üzerinden bitkiler ile iletişim kurdu.

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İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

Araştırma kapsamında, Sinekkapan bitkisi (Venus flytrap) üzerinde deney yapıldı. Bitkinin kapanlarına "termogel" olarak bilinen bir yapıştırıcı yardımı ile 3 milimetre kalınlığında elektrot (elektrik sinyallerini ileten malzeme) yerleştirildi.

İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

Bilim insanlarının akıllı telefon üzerinden gönderdiği elektrik sinyalini alan bitkinin 1,3 saniye içinde kapanlarını kapattığı gözlemlendi. Bir sonraki adımda, daha güçlü sinyallerin gönderildiği bir robot kol yardımı ile sinekkapanın yarım milimetre kalınlığında bir teli kapması sağlandı.

İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

Araştırmayı yürüten uzmanlar, bitkinin "insanlar tarafından elektrikle kontrol edilebilen bir robot" gibi davrandığını belirtti.

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