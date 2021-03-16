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İnsanlar, bitkileri robot gibi kontrol edebilir! Çarpıcı araştırmanın sonuçları şoke etti

Bitkilerle iletişim kurmak bilim insanlarının araştırdığı ilginç konulardan biri. Yıllardır bu konu hakkında birçok farklı çalışma yapıldı. İnsanlar ve bitkiler arasında bir şekilde iletişim olup olmayacağı araştırıldı. Bir grup uzman çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Akıllı telefonla bir bitkiyi robot gibi kontrol etmeyi başardılar. İşte bu ilginç çalışma hakkındaki tüm detaylar...

AA Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:26 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





