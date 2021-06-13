Giriş Tarihi: 13.06.2021 13:43Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 13:47
İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!
Covid-19 pandemisi, Dünya'nın yakınından geçen göktaşları ve başka olaylar, insanlığın sonunu getirebilecek felaketlerle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu tartışmaların ortasında 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi Stephen Hawking'in uyarıları gündeme geldi. Hawking, insanlığı tehdit edebilecek bazı konular hakkında tahminlerde bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…