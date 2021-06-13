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Haberler Galeri İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 13:47

İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!

Covid-19 pandemisi, 'nın yakınından geçen göktaşları ve başka olaylar, insanlığın sonunu getirebilecek felaketlerle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bu tartışmaların ortasında 2018'de hayatını kaybeden ünlü fizikçi 'in uyarıları gündeme geldi. , insanlığı tehdit edebilecek bazı konular hakkında tahminlerde bulunmuştu. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephen Hawking'in korkutan kıyamet tahminleri…

İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!

Korkutan pek çok uyarıya değinen , dünyanın sonunun nasıl geleceğine ilişkin pek çok tahmin ve uyarıda bulunurken, o detay ise dünyadaki insanları korkutacak cinsten. İşte 'in yaptığı o kıyamet uyarıları…

İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!

76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü genel görelilik ve kara deliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

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İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!

Fakat sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!

tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise oluyor.

İnsanlık bu yüzden yok olabilir! Ölmeden önce herkesi uyarmıştı!

on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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