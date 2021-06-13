Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:16
iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?
iPhone 13 ailesi hakkında şimdiye kadar birçok dedikodu çıktı ve sözde sızıntı meydana geldi. Yeni cihazların tasarım detayları, özellikleri hakkındaki iddialar ortalıkta dolanıyor. Bunların arasına bir de iPhone 13 fiyatları eklenmiş durumda. Apple'a yakın kaynaklar iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'a ait fiyat bilgilerini paylaştı.