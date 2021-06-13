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Haberler Galeri iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:16

13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?

13 ailesi hakkında şimdiye kadar birçok dedikodu çıktı ve sözde sızıntı meydana geldi. Yeni cihazların tasarım detayları, özellikleri hakkındaki iddialar ortalıkta dolanıyor. Bunların arasına bir de iPhone 13 fiyatları eklenmiş durumda. 'a yakın kaynaklar iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'a ait fiyat bilgilerini paylaştı.

iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?

Dedikodu çarkları hızlı şekilde dönüyor. Son olarak 13 fiyat listesi ortaya çıktı. Bu liste bununla birlikte iPhone 13 modellerinin ne kadar RAM ve depolama alanı seçeneğine de sahip olduğunu ortaya koyuyor. Aslında liste RAM ve depolama alanı hakkında daha önce çıkan raporları bir yandan doğruluyor.

iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?

MyDrivers sitesi tarafından paylaşılan habere göre 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere dört farklı model satışa çıkacak. Bu zaten bilinen bir şeydi. önceki model sıralamasına aynen devam ediyor.

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iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?

13 mini ve iPhone 13'te 64/128/256 GB depolama alanı seçeneği ve 4 GB RAM olacak. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te ise 128/256/512 GB ve 1 TB depolama alanı yer alacak. Bu iki modelde 6 GB RAM bulunulacak.

iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?

13 fiyat listesi ise şu şekilde:

iPhone 13 Mini

64 GB - 700 dolar
128 GB - 750 dolar
256 GB - 850 dolar

iPhone 13'ün fiyatı belli oldu! Yeni iPhone ne kadardan satışa çıkacak?

iPhone 13

64 GB - 800 dolar
128 GB - 850 dolar
256 GB - 950 dolar

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