Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti
Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti
Irak'ta 3 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler son günlerde yeniden alevlendi. Bağdat sokaklarına çıkan göstericiler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışırken, polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler birçok kentte yolları kapatırken gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmi tatil ilan edildi.
Giriş Tarihi: 20.01.2020
11:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
11:50
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