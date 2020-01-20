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  • Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

'ta 3 aydan daha uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler son günlerde yeniden alevlendi. sokaklarına çıkan göstericiler zaman zaman güvenlik güçleriyle çatışırken, polis eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler birçok kentte yolları kapatırken gerginliğin yaşandığı Divaniye ve Zikar illerinde resmi tatil ilan edildi.

Giriş Tarihi: 20.01.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 11:50
Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

'ta başkent da dâhil olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde sokaklara çıkan eylemciler yollarda lastik yaktı, güvenlik güçleriyle çatıştı. Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan gösteriler, halen devam ediyor. Hükümet karşıtı protestocular dün gece başkent 'ta yine sokağa çıktı. Yerel medya,

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Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

Tahrir Meydanı'nda toplanan protestoculara müdahale etmek için güvenlik güçlerinin meydana girmeye çalıştığını ancak protestocuların bunu engellediğini, yol ve köprülerde de lastik yaktığını yazdı.

Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

Ayrıca, Tahrir Meydanı'na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı'nda gerçek mermilerle göstericilere müdahale edildiği ileri sürüldü. Protestocular arasında yaralananların olduğu belirtildi.

Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

Protestocular, 'ın yanı sıra Nasiriye, Basra gibi ülkenin çeşitli şehirlerinde de sokağa çıktı.

Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti

Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi. Protestoler devem ederken, zaman zaman güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Irak'ta sokaklar karıştı! Hükümet resmi tatil ilan etti
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