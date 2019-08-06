İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

Törende konuşma yapan Hatami, Balaban'ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirterek; Yasin'in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurgulayarak, 50 kilometreden de hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini aktardı.