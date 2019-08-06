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yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

Savunma Bakanı Tuğgeneral Amir Hatami'nin katıldığı bir törende, 'Yasin', 'Balaban' ve 'Kaim' adlı güdümlü bombalar tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 13:35 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 13:36
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

haber ajansı Fars News'te yer alan habere göre, 22 Ağustos İran Savunma Sanayi Günü öncesi 'nokta vuruşu yapan güdümlü bombalar' Hatami'nin katıldığı bir törende tanıtıldı.

İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

Törende konuşma yapan Hatami, Balaban'ın katlanabilir kanatlarla donatıldığını ve bunun da menzilini arttırabildiğini belirterek; Yasin'in de güdümlü bombalardan biri olduğunu vurgulayarak, 50 kilometreden de hedefine tam isabet gerçekleştirdiğini aktardı.

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İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı

Ayrıca, Hatami, Kaim'in de hareketli hedefleri vurmak üzere tasarlandığını ifade etti.

İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
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İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
İran yeni 'güdümlü bombalarını' tanıttı
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