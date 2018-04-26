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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'

Giriş Tarihi: 26.04.2018 08:44 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 08:49
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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

'ın eski liderlerinden Şah Rıza Pehlevi'nin ailesi, başkent Tahran yakınlarında bulunan bir mumyanın büyük olasılıkla Pehlevi'ye ait olduğunu açıkladı.

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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

Tahran Kültürel Miras Komitesi Başkanı da mumyanın Pehlevi'ye ait olmasının ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi.

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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

Pehlevi'nin Şah Rey'deki mezarı 1979 devriminde tahrip edilmiş ancak mezardan çıkarılan mumya hiçbir zaman bulunamamıştı.

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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

1925-1941 yılları arasında yönetimi elinde tutan Pehlevi'nin ABD'de yaşayan torunu, bu mumyanın büyük olasılıkla dedesine ait olduğunu açıkladı.

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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

Dedesinin adını taşıyan Rıza Pehlevi, Twitter'dan lı yetkililere çağrı yaparak, aile tarafından güvenilen tıp uzmanlarına mumyanın incelemesi ve daha sonra da mumyanın usule uygun bir şekilde İran içinde gömülmesine izin verilmesi çağrısı yaptı.

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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

Mumya Pazartesi günü, Tahran'ın güneyindeki Şah Rey'deki bir türbe inşaatı sırasında bulundu.

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'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla 'a ait'
İran'da bulunan mumya 'büyük olasılıkla Rıza Şah'a ait'

Rıza Şah kimdir?

Askeri bir lider olaran Rıza Şah, 1921'de ülkede bir darbe gerçekleştirmiş ve 1925'te İran'ın başına geçerek Pehlevi Hanedanlığı dönemini başlatmıştı.

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