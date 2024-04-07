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Haberler Galeri İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!
Giriş Tarihi: 07.04.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:52

İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği füze saldırısı sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran'ın dini lideri Hamaney intikam yemini ederken misilleme saldırısı nedeniyle paniğe kapılan İsrail'de kırmızı alarm verildi. İran'da gece boyu siren sesleri yükselirken İran medyası 'İsrail rejimi ateşle oynuyor' manşetiyle tehditlerine devam etti. Netanyahu ise Gazze katliamının 184. Gününde ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden'ın talimatlarına tek cümleyle cevap verdi: Bunu yapacağız Joe!

İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürürken Orta Doğu'da bir kez daha siren sesleri yükseldi. Hafta başında İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırının ardında gözler İran'a çevrildi.

İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

SÜLEYMANİ'DEN SONRAKİ EN AĞIR KAYIP

Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi, yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Hadi Hacı Rahimi ve beş Devrim Muhafızları subayı İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Tuğgeneral Zahedi'nin vurulması, Kudüs Gücü'nün komutanı Kasım Süleymanin Ocak 2020'de ABD tarafından öldürülmesinden bu yana Devrim Muhafızları'nın en üst düzey kaybı olarak kayıtlara geçti.

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İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ

Kudüs Gücü'nün Filistin, Lübnan ve Suriye'deki komutanı olan 63 yaşındaki Muhammed Rıza Zahedi'nin ölümünün ardından İran'dan intikam yemini geldi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer yetkililer İsrail'e misilleme saldırısı yapılacağını ilan etti. Bunun üzerine teyakkuza geçen İsrail'de kırmızı alarm verildi. Yedek askerlerin izinleri iptal edildi, sığınakların açıldığı belirtildi. Bir ABD'li yetkili, Orta Doğu'daki birliklerin muhtemel bir İran saldırısına karşı hazırlandığını söyledi.

İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İran'ın nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletinde gece yarısı sirenler yükseldi. Hafta içinde Devrim Muhafızları'na ait bir cephaneliği ele geçiren ve iki karakola saldıran Ceyş el-Adl örgütü üyelerinin, bir kez daha İran güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtildi.

İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

İRAN MEDYASINDAN TEHDİT GİBİ SÖZLER: İSRAİL ATEŞLE OYNUYOR

İran medyasında bugün yer alan haberlerde Çabahar'daki çatışma yer almazken, resmi gazetenin ilk sayfasında 'İsrail rejimi ateşle oynuyor', 'Düşmana karşı operasyon en fazla zarar verecek şekilde muhakkak yapılacak' gibi başlıklara yer verildi.

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