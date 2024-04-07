İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

İran'ın nasıl bir yanıt vereceği merakla beklenirken, Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletinde gece yarısı sirenler yükseldi. Hafta içinde Devrim Muhafızları'na ait bir cephaneliği ele geçiren ve iki karakola saldıran Ceyş el-Adl örgütü üyelerinin, bir kez daha İran güvenlik güçleriyle çatıştığı belirtildi.