Giriş Tarihi: 07.04.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
16:52
İran’ı sarsan siren sesleri! Hamaney resti çekti: İsrail ateşle oynuyor!
İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği füze saldırısı sonrası Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. İran'ın dini lideri Hamaney intikam yemini ederken misilleme saldırısı nedeniyle paniğe kapılan İsrail'de kırmızı alarm verildi. İran'da gece boyu siren sesleri yükselirken İran medyası 'İsrail rejimi ateşle oynuyor' manşetiyle tehditlerine devam etti. Netanyahu ise Gazze katliamının 184. Gününde ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Biden'ın talimatlarına tek cümleyle cevap verdi: Bunu yapacağız Joe!