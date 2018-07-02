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'ın zengin çocukları

Giriş Tarihi: 02.07.2018 09:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 09:56
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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

'da yaşayan 'İran'ın zengin çocukları' lüks görüntüleriyle bazı kesimlerin tepkisini çekiyor.

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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

Instagram'da binlerce takipçisi bulunan 'Tahran'ın zengin çocukları' hesabı lı gençlerin alışılmışın dışında görüntülerini paylaşıyor.

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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

'daki ara ara ekonomik sorunlara karşı halkın gösteri düzenlemesine 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ettiği de iddia ediliyor. Sosyal medyada, ekonomik kriz yaşayan ülkede İranlı zengin gençlerin lükse boğulduğu fotoğrafların paylaşılması hakkında 'görgüsüzlük' yorumu yapılıyor.

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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı.

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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

Hesapta lı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu.

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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan lı gazeteci Amir Ahmadi Arian, "İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar" dedi.

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'ın zengin çocukları
İran'ın zengin çocukları

Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını ve bu çocukların Instagram'da zenginliklerini anlattıklarını söyledi.

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