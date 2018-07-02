İran'da yaşayan 'İran'ın zengin çocukları' lüks görüntüleriyle bazı kesimlerin tepkisini çekiyor. Instagram'da binlerce takipçisi bulunan 'Tahran'ın zengin çocukları' hesabı İranlı gençlerin alışılmışın dışında görüntülerini paylaşıyor. İran'daki ara ara ekonomik sorunlara karşı halkın gösteri düzenlemesine 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ettiği de iddia ediliyor. Sosyal medyada, ekonomik kriz yaşayan ülkede İranlı zengin gençlerin lükse boğulduğu fotoğrafların paylaşılması hakkında 'görgüsüzlük' yorumu yapılıyor. İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı. Hesapta İranlı zengin gençlerin abartılı yaşam tarzı, genç kızların başı açık hatta bikinili fotoğrafları İran'da çok konuşulmuştu. Konuyla ilgili olarak New York Times gazetesine bir yazı yazan İranlı gazeteci Amir Ahmadi Arian, İranlı zengin çocukların servetlerinin kaynaklarından habersiz yeni aristokrat bir sınıf gibi davranıyorlar dedi. Arian, Porsches ve Maserati araçların zavallı bir şekilde yoksulların gözü önünde Tahran sokaklarında dolaştırıldığını ve bu çocukların Instagram'da zenginliklerini anlattıklarını söyledi.