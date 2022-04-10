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Haberler Galeri Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 11:33

Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa'daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Fransa'nın hali hazırda şu anki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil olmak üzere 12 aday seçim yarışına katıldı. Seçim sonuçları 13 Nisan'da açıklanacak. Öte yandan Fransa'da yıllardan beri süregelen İslamofobi ve ırkçılık anlayışı tüm dünyada endişeler yaratıyor. Seçimin sonucu ülkede yaşan 6 milyon Müslüman'ın hayatını nasıl etkileyecek bilinmiyor. Macron'un en büyük rakibi ise aşırı sağcı Le Pen. Le Pen ise hem ırkçı hem de Müslüman bireylere karşı söylediği skandal sözlerle biliniyor. Ayrıca ülkede yaşanan bu ırkçılık ve İslamofobi anlayışı tüm dünyada oluşabilecek bir tehlikeye işaret ediyor. İşte İslamofobi ve ırkçılık gölgesinde Fransa ve seçime katılan 12 aday...

Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa’daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimi başladı. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen bulunuyor. Oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabiliyor. Hükümetin kararıyla Kovid-19 testi pozitif çıkan seçmenler, maske kullanmak şartıyla seçim merkezlerine gelerek oy kullanma hakkına sahip olacak. Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek. Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.

Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa’daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Adaylar arasında Cumhurbaşkanı Macron, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Valerie Pecresse, aşırı sağcı Marine Le Pen, "ırkçı" görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Eric Zemmour ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon'un isimleri öne çıkıyor.

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Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa’daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Seçimin ilk turuna ilişkin kamuoyu yoklamalarında Macron ile Le Pen önde görünüyor. Seçimin ilk turunda hiçbir adayın yüzde 50'lik oy yakalayamaması durumunda en çok oyu alan iki aday 24 Nisan'da yapılacak ikinci turda yarışacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak.

Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa’daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Fransa'nın şu an halihazırda lideri Macron, İslam karşıtlığı eylemleriyle biliniyor. 2017'de öne çıkardığı liberal politikalarla cumhurbaşkanı görevine seçilen Macron'un popülaritesi, dünya gündeminde de yankı uyandıran sarı yelekliler hareketi ile ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle düştü.

Irkçıların iktidar mücadelesi! Fransa’daki 6 milyon Müslüman tehlikede mi? Tüm dünyayı etkileyen bir durum var...

Buna karşın seçimi kazanmak için sağ ve aşırı sağ siyasetçilerin etkisiyle "popülist" politikalara yöneldiği değerlendirilen Macron, "ayrılıkçı" olarak bilinen yasayı çıkardı ve "Fransa İslamı" projesi kapsamında birçok uygulamayı yürürlüğe soktu. Uzmanlar, Macron'un ve hükümetin bu uygulamalarla İslam karşıtlığını yasallaştırdığına vurgu yapıyor.

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