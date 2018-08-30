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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

'da bir köpek her gün denize girip ortadan kaybolan köpeğin denize girme nedeni herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi: 30.08.2018 18:25 Güncelleme Tarihi: 30.08.2018 18:27
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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Tory Adası, 'nın kuzeybatısında yer alıyor. Labrador cinsi Ben'in sahibi ise burada yaşıyor. Sevimli köpek her gün denize girip saatlerce ortadan kayboluyordu nedeni öğrenen herkes şaşırdı

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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Köpekler insanların en iyi dostlarındandır.

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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

'Ben' isimli köpek her gün evden çıkıp saatlerce ortadan kayboluyordu

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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Sevimli köpeğin en iyi arkadaşını tahmin bile edemezsiniz.

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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Tory Adası, 'nın kuzeybatısında yer alıyor. Labrador cinsi Ben'in sahibi ise burada yaşıyor.

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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Sonradan Ben'in suda saatlerce kalma nedeni anlaşıldı. Meğerse Duggie ismini verdikleri yunusla vakit geçiriyormuş. Duggie ismi verilen yunus sık sık kıyılara kadar gelip insanlarla iletişim kuruyor.

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'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı
İrlanda'da bir köpek her gün denize girip ortadan kayboluyordu nedeni herkesi şaşırttı

Hemen her gün Ben ve Duggie buluşup eğleniyorlar. Harika bir arkadaşlıkları var.

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