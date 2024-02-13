Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:18
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
Son dakika haberleri: İsrail Gazze işgalinin sınırlarını genişletiyor. Saldırı ve işgal planını uygulamaya devam etmek için artık Hamas bahanesi dahi kullanmayan İsrail, son günlerde Refah'ta akılalmaz saldırılar gerçekleştiriyor. Gazze Şeridi'nin tamamen boşaltılması için çalışan Siyonist İsrail'in Mısır'a yaptığı teklifin detaylarını ABD basını duyurdu.