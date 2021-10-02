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Haberler Galeri İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!
Giriş Tarihi: 02.10.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 09:55

İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen Cumbre Vieja Yanardağı'nın lav akışı devam ediyor. Şimdiye dek 709 hektarlık alanı kaplayan lavlar, yerleşim yerlerinin yanı sıra tarım arazilerini de kullanılmaz hale getirdi.

AA
İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü.

İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti.

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İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi.

İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu.

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