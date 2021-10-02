İspanya’da Cumbre Vieja Yanardağı’nın yol açtığı felakette ağır bilanço!

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı şimdiye kadar 80 milyon metreküp lav püskürttü. La Palma'da 50 yıl önce aktif olan Teneguia Yanardağı'nın o dönemde 43 milyon metreküp lav püskürttüğünü hatırlatan Kanarya Adaları'ndaki volkanoloji uzmanları, Cumbre Vieja'nın 13 günde bunun neredeyse iki katı olan 80 milyon metreküp lav püskürtmesine dikkati çekti. Diğer yandan son 5 gündür lav akışındaki yoğunluk devam eden yanardağda bugün iki yeni ağzın daha açıldığı bildirildi. Cumbre Vieja'nın Kanarya Adaları'ndaki tipik volkanlar gibi hareket ettiğini vurgulayan uzmanlar, bugüne kadar öngörüleri aşan bir gelişme yaşanmadığını belirtti. Lavlar bugüne kadar 709 hektarlık alanı kaplarken 28 Eylül'den itibaren dökülmeye başladığı Atlas Okyanusu'nda da şimdiden 27 hektarlık alanı doldurdu. Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavlar 30,2 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi. Yanardağın en fazla etkilediği yerlerden Los Llanos de Ariadne ilçesi sakinleri ev ve iş yerlerinin önü tamamen külle kaplanmış şekilde uyandı. Esnaf dükkanları önündeki külleri temizlerken, halk ise yağmaya devam eden küllere karşı şemsiye kullanarak sokağa çıktı. AA muhabirine konuşan İspanyol esnaf Gregorio Paz, 'Kötü, çok kötü, zaten yeteri kadar sorunumuz vardı üstüne bir de bu küller çıktı.' dedi. Yanardağın aktif olmasından bu yana ikinci kez kül yağmuru olduğunu kaydeden Paz, 'İzindeydim, bugün işe başladım. Hemen elime süpürgeyi almak zorunda kaldım. Durmadan temizlik yapmam lazım yoksa herkes külleri dükkanın içine taşıyacak. Ayrıca kanalizasyonları tıkamaması için de yapabildiğimiz kadar temizlemeliyiz. Çünkü bu küller çimento gibi kısa sürede sertleşiyor boruları tıkayabilir.' diye konuştu. La Palma'da 50 yıl sonra aktif olan ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'nın mağdurlarından olduğunu ancak evini kaybetmediği için kendisini şanlı hissettiğini anlatan Paz, şöyle devam etti: 'Bana kişisel olarak, evlerini kaybedenler kadar büyük etkisi olmadı. Ben de evlerinden tahliye edilenlerdenim. Ben annemde kalıyorum, oğlum teyzesinde, eşim kız kardeşinde. Hepimiz bir yerdeyiz. Görkemli dağın ne yapacağını bekliyoruz.' La Palma doğumlu olan Paz, 'Yatağa yattığımda sabah kalktığımda bu kabusun bitmesini umuyorum ama bana öyle geliyor ki daha çok uzun sürecek.' diyerek, her şeye rağmen umutlarını koruduklarını ifade etti. Bölgedeki bazı tarım alanlarını ve seraları da yakıp geçen lavların 30,2 kilometrelik yolu da ortadan kaldırdığı kaydedildi. La Palma'da son iki gündür gaz yayılımının arttığına dikkat çekilirken, Ulusal Güvenlik Departmanı, yükselen kükürt dioksit emisyonlarının sağlık için tehlike oluşturmadığını duyurdu. Uzmanlara göre 24 ila 84 gün aktif olması öngörülen Cumbre Vieja'nın mevcut durumda bölgedeki 1200 evi daha tehdit ettiği belirtiliyor. La Palma'da 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilmişti.