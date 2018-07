Ortaçağ'dan kalma dini bir köke sahip olan festival her yıl 6-14 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor. Ünlü festivale her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce turist geliyor. Her gün bir kez olmak üzere 9 koşunun yapıldığı etkinliğe katılmak için 18 yaşından büyük ve sağlıklı olmak yetiyor. İşte koşudan görüntüler.