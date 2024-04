İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

İran'ın İsrail'i hedef alan bir misillemeyi her an gerçekleştirmesi beklenirken İsrail müttefiki ABD'den yeni bir açıklama gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin "her an" olabileceğini bildirdi.