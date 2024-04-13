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Haberler Galeri İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 12:41

İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaline başlamasıyla büyük bir kaosun başladığı Orta Doğu'da nefesler tutuldu. İsrail'in İran büyükelçiliğine saldırmasının ardından misilleme beklenirken ABD Başkanı Joe Biden "İran'ın 'intikam saldırısı'nın er ya da geç gerçekleşeceğini" açıkladı. İsrail ordusunda kırmızı alarm verilirken İran'dan ABD'ye yönelik bir son dakika açıklaması geldi.

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İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

Son dakika haberleri: İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde, toplam 7 kişi ölmüştü.

İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

İran'ın İsrail'i hedef alan bir misillemeyi her an gerçekleştirmesi beklenirken İsrail müttefiki ABD'den yeni bir açıklama gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden, 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasını vuran İsrail'e yönelik İran'ın misillemesinin "her an" olabileceğini bildirdi.

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İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

"İSRAİL'İ DESTEKLEYECEĞİZ"

İran'ın ne kadar kısa zamanda İsrail'e saldırabileceği yönündeki soruya Biden, "Güvenli bir bilgi almak isterdim ancak beklentim her an olabileceği yönünde." diye konuştu. Biden, İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyararak, "Biz kendimizi İsrail'in savunmasına adadık. İsrail'i destekleyeceğiz. İsrail'in savunulmasına yardım edeceğiz ve İran başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

İran'ın olası bir misillemesine karşılık İsrail ordusunda büyük bir hazırlık da baş gösterdi. İsrail ordusunun çeşitli saldırılara hazırlık yaptığı gündeme gelirken İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın İsrail'e yönelik olası saldırısına "iyi hazırlandıklarını" ve her türlü duruma yanıt vereceklerini bildiklerini savundu.

İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu

"ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"

Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda İsrail'in askeri üssünü hedef alan füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiğini, bazılarının da boş araziye düştüğünü söyleyen Hagari, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti. İsrail ordusunun olası bir saldırıya hazırlıklı olduğunu belirten Sözcü Hagari, "Savunmanın yanı sıra saldırıya geçmeye de hazırız." dedi.

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