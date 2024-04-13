Giriş Tarihi: 13.04.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
12:41
İsrail ordusunda kırmızı alarm: ABD harekete geçti! İran son noktayı koydu
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze işgaline başlamasıyla büyük bir kaosun başladığı Orta Doğu'da nefesler tutuldu. İsrail'in İran büyükelçiliğine saldırmasının ardından misilleme beklenirken ABD Başkanı Joe Biden "İran'ın 'intikam saldırısı'nın er ya da geç gerçekleşeceğini" açıkladı. İsrail ordusunda kırmızı alarm verilirken İran'dan ABD'ye yönelik bir son dakika açıklaması geldi.