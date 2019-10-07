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'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Giriş Tarihi: 07.10.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 18:47
İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

'in Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen antik kentin kalıntıları bulundu

İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

'in kuzeyinde (tarihi Filistin topraklarında) 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen planlı bir antik kentin kalıntıları ortaya çıkarıldı.

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İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Harish kenti yakınlarındaki yol çalışmaları sırasında bulunan antik kentin 65 hektar üzerine inşa edildiği ve yaklaşık 6 bin kişiye ev sahipliği yaptığının tahmin edildiği belirtildi.

İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Erken Tunç Çağı'na ait olduğuna inanılan 5 bin yıllık şehirde yolların ve mahallelerin planlı şekilde inşa edildiği, içerisinde bir tapınağın da yer aldığı ifade edildi.

İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Surlarla çevrili olduğu aktarılan kentin sakinlerinin geçimini tarım ve diğer bölgelerle yapılan ticaretle sağladığı ifade edildi.

İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Söz konusu antik kentin, bölgedeki kentleşme hakkında yeni bilgiler sunduğu belirtilen açıklamada, "Bu alan, bölgemizin Erken Tunç Çağı'nın New York'u, binlerce kişinin yaşadığı kozmopolit ve planlı bir şehir." ifadeleri yer aldı.

İsrail'de 5 bin yıllık antik kent bulundu

Öte yandan yaklaşık 2,5 yıl süren kazılar sırasında, insan ve hayvanlara ait nadir heykelcikler, çanak çömlek parçaları ve bazıları Mısır'dan getirildiği tahmin edilen çeşitli aletlerin de arasında yer aldığı yaklaşık 4 milyon parçanın ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

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