İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

Uluslararası çağrılara rağmen ateşkes önerisini kabul etmeyen ve yeni saldırının sinyalini veren İsrail savaş kabinesinde bir kriz yalandığı, ülke basınına yansıdı. The Times of Israel'in haberine göre sık sık Netanyahu ile fikir ayrılığına düşen Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaştan sonra Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi gerektiğini çünkü bunun en uygun seçenek olduğunu söyledi.