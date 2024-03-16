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Haberler Galeri İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!
Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:43

İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

Gazze'de soykırıma ara vermeyen İsrail, sözde "ateşkes" değerlendirmesi için kabineyi topladı. Gazze'nin işgal planını tartışan ve ateşkes önerilerini bir kez daha reddeden Savaş Kabinesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için yeni bir saldırı hazırlığına başladıklarını duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde, kabinede büyük bir krizin olduğu yer aldı.

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İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Refah şehrine operasyon planını onayladığı belirtildi. Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi sunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, başkent Tel Aviv'de savaş kabinesini topladı.

İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

ATEŞKES ÖNERİSİNİ "SAÇMA" BULDULAR!

Toplantının ardından Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Hamas'ın son taleplerini "saçma bulduğu" gerekçesiyle reddettiği ifade edildi. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere Katar'a bir heyet göndereceği aktarıldı.

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İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF'nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.

İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

Uluslararası çağrılara rağmen ateşkes önerisini kabul etmeyen ve yeni saldırının sinyalini veren İsrail savaş kabinesinde bir kriz yalandığı, ülke basınına yansıdı. The Times of Israel'in haberine göre sık sık Netanyahu ile fikir ayrılığına düşen Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaştan sonra Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi gerektiğini çünkü bunun en uygun seçenek olduğunu söyledi.

İsrail’de katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti: O öneri kriz yarattı!

Habere göre kabine toplantısında konuşan Gallant, İsrail'in işgalinden sonra Gazze'de gerçekleşebilecek dört senaryoyu sıraladı.

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