Giriş Tarihi: 21.04.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
08:57
İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?
Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda 34 binden fazla sivili hayattan kopardı. Dünyanın gözü önünde işlenen ve 21. Yüzyıl'ın soykırımı olarak gösterilen katliamlarda, 197 gün geride kaldı. ABD ve Batılı ülkelerin katil İsrail'e desteği sürerken, Orta Doğu'da bir kez daha gerilim tırmandı, İran ve İsrail arasında misilleme saldırıları başladı. Gelinen son noktada ise akıllarda cevaplanmayan birçok soru işareti kaldı. Refah'ı hedef gösteren Netanyahu'nun çatışmaları Gazze dışına da taşımak istediği, Lübnan ve Suriye'ye de saldırı planladığı iddiası ortaya atıldı.