İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin 3'te 2'sini yok etti. Geriye sadece Refah kaldı. İsrail, "Hamas'ı bitireceğinden" söz ediyordu. Ancak gelinen noktada Hamas hâlâ hem askeri hem de siyasi olarak ayakta. İsrail, bölgeyi süresiz işgal etmek istiyor. Filistinlileri sürgün etmenin peşinde. Ancak başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke, Filistinlilerin topraklarında kalmasından taviz vermiyor. ABD ve Batı ise Gazze'nin bundan sonraki yönetimi için Hamas'sız ve silahsız bir Filistin teknokrat yönetiminden söz ediyor. Özetle gelinen noktada ise kıyılan 34 bin can var ama Gazze Şeridi'nin akıbeti hâlâ belirsiz.