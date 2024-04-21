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Giriş Tarihi: 21.04.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 08:57

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Katil İsrail devleti, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda 34 binden fazla sivili hayattan kopardı. Dünyanın gözü önünde işlenen ve 21. Yüzyıl'ın soykırımı olarak gösterilen katliamlarda, 197 gün geride kaldı. ABD ve Batılı ülkelerin katil İsrail'e desteği sürerken, Orta Doğu'da bir kez daha gerilim tırmandı, İran ve İsrail arasında misilleme saldırıları başladı. Gelinen son noktada ise akıllarda cevaplanmayan birçok soru işareti kaldı. Refah'ı hedef gösteren Netanyahu'nun çatışmaları Gazze dışına da taşımak istediği, Lübnan ve Suriye'ye de saldırı planladığı iddiası ortaya atıldı.

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Batı ülkelerinin güdümündeki uluslararası sistem Siyonist İsrail rejimi nedeniyle bir kez daha sınıfta kaldı. Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 34 bin 49 cana kıydı. ABD ve Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail, geride kalan 197 güne sayısız katliam sığdırdı.

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

Gelinen son noktada ise akıllarda cevaplanamayan birçok soru işareti var. Örneğin Gazze kaderine mi tek edilecek? Filistinli masumların yaraları nasıl sarılacak? Gazze Kasabı Netanyahu bu vahşetin hesabını verecek mi? İsrail'in nihai hedefi ne? Ya da çatışmalar bölgeye yayılır mı? Haberimizde bu soruların cevabını aradık...

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İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

1- GAZZE'YE NE OLACAK?

Burası Akdeniz kıyısındaki bir sahil kesidi. Hamas'ın kontrolünde. 365 kilometrekarelik alan. 2.3 milyon Filistinli yaşıyor. İsrail buraya 18 yıldır karadan, havadan ve denizden abluka uyguluyordu. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesiydi. 7 Ekim'den bu yana ise dünyanın en büyük mezarlığına dönüştü.

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki evlerin 3'te 2'sini yok etti. Geriye sadece Refah kaldı. İsrail, "Hamas'ı bitireceğinden" söz ediyordu. Ancak gelinen noktada Hamas hâlâ hem askeri hem de siyasi olarak ayakta. İsrail, bölgeyi süresiz işgal etmek istiyor. Filistinlileri sürgün etmenin peşinde. Ancak başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke, Filistinlilerin topraklarında kalmasından taviz vermiyor. ABD ve Batı ise Gazze'nin bundan sonraki yönetimi için Hamas'sız ve silahsız bir Filistin teknokrat yönetiminden söz ediyor. Özetle gelinen noktada ise kıyılan 34 bin can var ama Gazze Şeridi'nin akıbeti hâlâ belirsiz.

İsrail’in alçak planı belli oldu! Refah sonrası çatışmalar o bölgeye mi kayacak?

2- REFAH KATLİAMI ÖNLENİR Mİ?

Refah kenti Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunuyor. Bir havalimanının yarısı büyüklüğünde bir yer burası. Mısır sınırında. 1.9 milyon Filistinlinin son sığınağı. İsrail burayı da yok etme niyetinde. Hâlihazırda son günlerde saldırılarını ve kuşatmasını artırdı. Ancak çok sayıda ülke İsrail'e "Katliamdan uzak dur" çağrıları yapıyor. Uzmanlara göre İsrail'in Refah'a yönelik son saldırı dozu Tel Aviv'in yeni dönemde uluslararası sistemde karşılaşacağı muameleyi de belirleyecek. Ancak tüm baskılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırmasına kesin gözüyle bakılıyor

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