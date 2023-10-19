İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

Son dakika İsrail Gazze Filistin: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılar akılalmaz boyutlara ulaştı. Gazze halkına 7 Ekim'den bu yana gözünü kırpmadan ölüm yağdıran İsrail, hastane saldırısıyla insanlığını tamamen kaybetti. Gazze halkının 'güvenli' diye sığındığı hastaneyi vuran İsrail, yüzlerce sivili katletti. Katil İsrail'e Batılı destek sürerken dün Tel Aviv'e giden ABD Başkanı Biden "sonuna kadar İsrail'in yanındayız" demişti. Biden'ın ardından bölgeye bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gitti.