İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

"BAŞSAĞLIĞI DİLEYECEK"

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Sunak'ın "Hamas'ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze'deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği" ifade edildi. Sunak, seyahatiyle ilgili olarak "Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas'ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.