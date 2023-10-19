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Haberler Galeri İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de
Giriş Tarihi: 19.10.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 09:52

İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

Son dakika İsrail Gazze Filistin: İsrail'in Gazze'de yürüttüğü kanlı saldırılar akılalmaz boyutlara ulaştı. Gazze halkına 7 Ekim'den bu yana gözünü kırpmadan ölüm yağdıran İsrail, hastane saldırısıyla insanlığını tamamen kaybetti. Gazze halkının 'güvenli' diye sığındığı hastaneyi vuran İsrail, yüzlerce sivili katletti. Katil İsrail'e Batılı destek sürerken dün Tel Aviv'e giden ABD Başkanı Biden "sonuna kadar İsrail'in yanındayız" demişti. Biden'ın ardından bölgeye bugün İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gitti.

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İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

Son dakika İsrail Gazze Filistin: Yıllardır işgal altında tuttuğu Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kirli bir saldırı zinciri başlatan İsrail Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze halkının hedef alan İsrail, insanlığın sınırlarını zorladı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni bomalayan ve 500'e yakın masumu öldüren İsrail, saldırılarının başından bu yana 3 bin 478 Filistinliyi öldürdü.

İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

BATI İSRAİL'E DESTEĞE DEVAM EDİYOR

Tüm uluslararası çağrılara kulağını tıkayan İsrail, en büyük desteği ise Batılı müttefiklerinden alıyor. Dün gerçekleşen ziyaretinde ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e tam ve koşulsuz desteğini sunmuştu. Biden'ın ardındansa bugün bölgede İngiltere Başbakanı Rishi Sunak var.

tekleyecektir" dedi.

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İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

Sabah saatlerinde Tel Aviv'e varan sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşecek.

İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

"BAŞSAĞLIĞI DİLEYECEK"

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Sunak'ın "Hamas'ın acımasız terör saldırısının sonucu olarak İsrail ve Gazze'deki kayıplar için başsağlığı dileyeceği" ifade edildi. Sunak, seyahatiyle ilgili olarak "Tüm sivil ölümleri birer trajedi. Hamas'ın korkunç terör eylemi sonrasında çok sayıda insan hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

İsrail’in kanlı soykırımının gölgesinde dikkat çeken ziyaret! Biden’ın ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Tel Aviv’de

İSRAİL'E YARDIM EDEN İLK ÜLKELERDENDİ

İngiltere, İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e Kraliyet Donanması'na ait iki gemi ve gözetleme uçağı göndermişti. İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'nin "İsrail'i desteklemek" amacıyla Doğu Akdeniz'e gözetleme uçağı ve Kraliyet Donanması'na ait 2 gemiyi göndereceği ifade edildi. Açıklamada, gözetleme uçağının "silahların terörist gruplara aktarılması gibi bölgesel istikrara yönelik tehditleri takip etmek" amacıyla yarın devriye görevine başlayacağı açıklandı.

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