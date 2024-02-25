İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

"HEPSİ DÜNYAYA DAĞILSIN İSTİYOR"

İsrail'in Filistinlere ait evleri yıkacağını ve hepsini mülteci konumuna getireceğini açıklayan Jeff Halper ayrıca "İsrail, Mısır'a Filistinlileri göndermeyecek. İkinci nakbayı yapacak ki bunu söyleyen de İsrail hükümeti. Yine de bu gerçek tehlike değil, asıl tehlike İsrail. Gazze'deki Filistinlileri mülteci yapacak, onlara yaşayacak yer bırakmayacak, tüm evleri yıkacak. Hiçbir yer kalmadığında insani yardım kisvesi altında ABD, Kanada, İngiltere 'biz şu kadar mülteci alıyoruz' diyecek ve Filistinliler övünerek gönderilecek. Onları mülteci yapacaklar" ifadelerini kullandı.