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Haberler Galeri İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…
Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 14:35

İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Dünya, 21. Yüzyıl'ın en büyük soykırımını görmezden geldi. İsrailli Jeff Halper ise yaptığı açıklamada, İsrail'in kanlı planına dikkat çekti. İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz bir hale getirmek istediğini, Filistinlileri ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere mülteci olarak sürmek istediğini söyledi. Çözüm olarak ise Osmanlı Devleti modelini önerdi…

İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

Katil İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce masum sivili hayattan kopardı. Evleri ve hastaneleri bombalanan, yerlerinden yurtlarından sürülmek istenen Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramına dünya kulaklarını tıkadı. Gazze'yi işgal etme ve Filistinlileri sürme planları yapan İsrail'e ABD ve Batılı ülkeler destek çıktı.

İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

İsrailli Jeff Halper ise İsrail'in kanlı planını açıkladı. Ev Yıkımları Karşıtı Kurul Direktörü Jeff Halper, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirmeyi planladığı, ardından Filistinliler'i Avrupa'ya Amerika'ya ve alan tüm ülkelere mülteci olarak göndermek istediğini vurguladı.

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İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

Halper, "Böylece Gazze'de Filistinlilerden kurtulacak. Batı Şeria'da da İsrail Filistinlilerden kurtulmak istiyor. Zaten Batı Şeria'da İsrail kuralları geçerli ve yüzde 90'ı zaten gitti. Yani, İsrail tüm Filistinlileri göndermeyecek. Kalan Filistinlileri, orada 6 milyon Filistinli var. Onları küçük bölgelerde, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te, İsrail'de ve Gazze'de bırakacak. Onları bölgeden çıkaracak" ifadelerini kullandı.

İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

"HEPSİ DÜNYAYA DAĞILSIN İSTİYOR"

İsrail'in Filistinlere ait evleri yıkacağını ve hepsini mülteci konumuna getireceğini açıklayan Jeff Halper ayrıca "İsrail, Mısır'a Filistinlileri göndermeyecek. İkinci nakbayı yapacak ki bunu söyleyen de İsrail hükümeti. Yine de bu gerçek tehlike değil, asıl tehlike İsrail. Gazze'deki Filistinlileri mülteci yapacak, onlara yaşayacak yer bırakmayacak, tüm evleri yıkacak. Hiçbir yer kalmadığında insani yardım kisvesi altında ABD, Kanada, İngiltere 'biz şu kadar mülteci alıyoruz' diyecek ve Filistinliler övünerek gönderilecek. Onları mülteci yapacaklar" ifadelerini kullandı.

İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…

DİKKAT ÇEKEN OSMANLI MODELİ ÖNERİSİ

Jeff Halper, yaşanan insanlık krizinin önlenmesi için Osmanlı Devleti modeli önerisi de yaptı. "Hem Filistinliler için hem de ben gibi İsrailliler için Osmanlı Devleti gibi bir sistem hayal ediyorum. Toprağın herkese ait olduğu. Osmanlı'da devletler yoktu, milletler yoktu. Biliyorsunuz siz hepiniz bir arada yaşıyordunuz. İnsanlar her yere seyahat edebiliyorlardı.

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