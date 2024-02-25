Giriş Tarihi: 25.02.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
14:35
İsrailli isim açıkladı! Filistin için dikkat çeken Osmanlı modeli önerisi: 100 yıl sonra bir kez daha…
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli yaşamını yitirdi. Dünya, 21. Yüzyıl'ın en büyük soykırımını görmezden geldi. İsrailli Jeff Halper ise yaptığı açıklamada, İsrail'in kanlı planına dikkat çekti. İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz bir hale getirmek istediğini, Filistinlileri ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelere mülteci olarak sürmek istediğini söyledi. Çözüm olarak ise Osmanlı Devleti modelini önerdi…