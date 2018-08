Okyanus tarafından dış dünyadan izole edilmiş durumda ve çevresindeki suyun derinliği 3000-4000 metre civarında. Adada yerleşim sadece Edinburgh of the Seven Seas denilen merkezdedir. Adada havaalanı bulunmamakta, sadece küçük bir liman bulunmaktadır. Adada sosyal tesis olarak 1 okul, 1 hastahane, 1 postahane, 1 müze, 1 pastane, 1 bar ve 1 yüzme havuzu mevcuttur.