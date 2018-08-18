Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan Point2Homes, 28 farklı ülkede satın alabileceğiniz en pahalı evlerin listesini derledi. İşte dünyanın en pahalı evleri... Tek ortak noktaları fiyatları. Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan Point2Homes, 28 farklı ülkede satın alabileceğiniz en pahalı evlerin listesini derledi. 1- Andorra dağlarında bulunan bu altı yatak odalı ev şu anda 29.9 milyon dolara piyasada. Ev, bir at ahırı da dahil olmak üzere birkaç müştemilata sahip. Andorra Prensliği, güneybatı Avrupa’da, Fransa ve İspanya arasında küçük bir ülke. 2- Sidney’in 3 mil dışında bulunan bu 75 milyon dolarlık mülk, dört kuşak için aynı aileye ait. Yedi yatak odası ve kendi özel plajı var. 3- 29 milyon dolara Bahamalar’da Karayip cennetinden mülk sahibi olabiliriz. Lyford Cay’teki bu dört yatak odalı dinlenme yeri, 355 metrelik bir özel sahil şeridine ve özel bir konuk evine sahip. 4- Bağımsız bir ada ülkesi olan Barbados’ta 125 milyon dolarla 20 yatak odalı konak satın alabilirsiniz. Konağın 18 otomobil için yeterli yeraltı otoparkı, kendi spa, sağlık kulübü ve kahve dükkanı var. 5- São Paulo dünyadaki en pahalı şehirlerden biri. Dolayısıyla bu dört yatak odalı için 20.8 milyon dolar istenmesi şaşırtıcı değil. 6- Vancouver Batı Kanada’nın en büyük şehri. Şehirdeki bu ev için 48 milyon dolarlı gözden çıkarmanız gerek.