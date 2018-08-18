Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İşte dünyanın i

Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan Point2Homes, 28 farklı ülkede satın alabileceğiniz in listesini derledi. İşte dünyanın en pahalı evleri...

Giriş Tarihi: 18.08.2018 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.08.2018 13:44
  • 1
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
Tek ortak noktaları fiyatları. Uluslararası bir emlak listeleri veritabanı olan Point2Homes, 28 farklı ülkede satın alabileceğiniz in listesini derledi.
  • 2
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
1- Andorra dağlarında bulunan bu altı yatak odalı ev şu anda 29.9 milyon dolara piyasada. Ev, bir at ahırı da dahil olmak üzere birkaç müştemilata sahip. Andorra Prensliği, güneybatı Avrupa’da, Fransa ve İspanya arasında küçük bir ülke.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
2- Sidney’in 3 mil dışında bulunan bu 75 milyon dolarlık mülk, dört kuşak için aynı aileye ait. Yedi yatak odası ve kendi özel plajı var.
  • 4
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
3- 29 milyon dolara Bahamalar’da Karayip cennetinden mülk sahibi olabiliriz. Lyford Cay’teki bu dört yatak odalı dinlenme yeri, 355 metrelik bir özel sahil şeridine ve özel bir konuk evine sahip.
  • 5
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
4- Bağımsız bir ada ülkesi olan Barbados’ta 125 milyon dolarla 20 yatak odalı konak satın alabilirsiniz. Konağın 18 otomobil için yeterli yeraltı otoparkı, kendi spa, sağlık kulübü ve kahve dükkanı var.
  • 6
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
5- São Paulo dünyadaki en pahalı şehirlerden biri. Dolayısıyla bu dört yatak odalı için 20.8 milyon dolar istenmesi şaşırtıcı değil.
  • 7
  • 29
İşte dünyanın i
İşte dünyanın en pahalı evleri
6- Vancouver Batı Kanada’nın en büyük şehri. Şehirdeki bu ev için 48 milyon dolarlı gözden çıkarmanız gerek.
BİZE ULAŞIN