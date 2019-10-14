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İşte 'daki teröristlerin çekilme anları...

Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

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Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:53 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:07
İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu arkerlerinin de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor.

İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

Hava Kuvvetleri ile karadan topçu birliklerinin PKK/PYD-YPGli terörislerin mevzilerini bomba yağdırması ile başlayan harekatta daha sonra zırhlı birlikler Tel Abyad ile Rasulayn'a ilerlemeye başladı.

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

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İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

Yaşanan çatışmaların ardından birlikler Resualyn'a girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.

İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor.

İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.

İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

BIRAKIP KAÇTILAR

Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.

İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...
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