İşte Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...

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Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları...
Suriye'de Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'da, teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi.
Giriş Tarihi: 14.10.2019
07:53
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
09:07
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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu
de katıldığı Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı gibi devam ediyor. arkerlerinin
Yaşanan çatışmaların ardından birlikler
girdi. TSK ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin kontrolü sağladığı Resualyn'a , teröristlerin geri çekilme anları görüntülendi. Resualyn'da
Yerel kaynaklardan elde edilen görüntülerde silahlı bir teröristin diğer teröristleri çağırması görülüyor.
Kısa süre görüntüye giren ve birinin omuzunda, omuzdan atılan ısı güdümlü füze sistemi bulunan 3 terörist daha beliriyor. 4 terörist evlerin arasından kaçarak gözden kayboluyor.
BIRAKIP KAÇTILAR
Teröristlerden kurtarılan Fırat Nehri'nin doğusundaki Tel Abyad ilçe merkezinde SMO mensupları sürdürdüğü arama tarama faaliyetlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin geride bıraktığı çok sayıda ağır silah ve mühimmat ele geçirildi.