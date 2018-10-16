İşte 'vay be' dedirten makyaj dönüşümleri! Gözlerinize inanamayacaksınız

Bazı kadınlar için makyaj kendini ifade etmenin, bazıları için ise cilt kusurlarıyla baş etmenin bir yoludur. Her gün makyaj yapan biri de olabilirsiniz, sadece özel günlerde ya da hiçbir zaman yapmaya da bilirsiniz. Ama kesin olan bir şey makyajın bizi tamamen farklı bir insan yapması. Makyaj size ihtiyacınız olan güveni verebilir, yorgunluk belirtilerini, cilt kusurlarını ve hatta yara izlerini gizleyebilir. Sizin için makyajın büyüsünü yaşayan kadınları bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:52