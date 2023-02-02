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Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:08 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 10:10

İsveç meseleyi anlamamış: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK provokasyonu ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak Türkiye üçlü mekanizmayı süresiz durdurmuştu. Nefret suçunu ifade özgürlüğü olarak nitelendiren İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Paludan'ı ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemini savunma yarışına girişti.

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İsveç meseleyi anlamamış: Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta karargahı haline gelen ve Rasmus Paludan'ın alçak Kur'an-ı Kerim yakma eylemine ev sahipliği eden İsveç kendini kurtarma peşinde... NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç'ten küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Paludan'ı ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemini savunma yarışına girişti.

İsveç meseleyi anlamamış: Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda olumlu değildir. Bunu böyle bilin" ifadelerini kullanarak İsveç'e bir kez daha tepki göstermişti.

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İsveç meseleyi anlamamış: Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

Başkan Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından İsveç'ten küstah açıklamalar geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü konusunda taviz vermeyeceğini belirtti.

İsveç meseleyi anlamamış: Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

Billström, NATO üyeliği müzakereleri kapsamında geçen yıl varılan üçlü mutabakata ilişkin "Din bu anlaşmanın bir parçası değil" dedi.

İsveç meseleyi anlamamış: Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

Billström, "İsveç'in NATO üyesi olmak için ne yapması gerektiği üçlü anlaşmada çok açık. Din, bu anlaşmanın bir parçası değil" dedi.

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