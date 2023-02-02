Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:08
Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
10:10
İsveç meseleyi anlamamış: Kur'an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç'ten küstah açıklamalar gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK provokasyonu ve Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki olarak Türkiye üçlü mekanizmayı süresiz durdurmuştu. Nefret suçunu ifade özgürlüğü olarak nitelendiren İsveç Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Paludan'ı ve Kur'an-ı Kerim yakma eylemini savunma yarışına girişti.