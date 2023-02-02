İsveç meseleyi anlamamış: Kur’an-ı Kerim yakma eylemini böyle savundular!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur, İsveç konusunda olumlu değildir. Bunu böyle bilin" ifadelerini kullanarak İsveç'e bir kez daha tepki göstermişti.