Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
10:04
İsveç'te yaşayan FETÖ'cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama...
Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'te yaşayan Bülent Keneş, 'darbe' kelimesini kullanarak attığı tweet'lerle 15 Temmuz ihanetinin bayraktarlığını yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın iadesini talep ettiği FETÖ'cü hain hakkında dün skandal bir karar verildi. Keneş'in iadesi durduruldu. Kararın ardından Adalet Bakanı'ndan açıklamalar geldi.