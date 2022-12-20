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Haberler Galeri İsveç'te yaşayan FETÖ'cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama...
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 10:04

İsveç'te yaşayan FETÖ'cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı'ndan flaş açıklama...

Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'te yaşayan Bülent Keneş, 'darbe' kelimesini kullanarak attığı tweet'lerle 15 Temmuz ihanetinin bayraktarlığını yapmıştı. Başkan Erdoğan'ın iadesini talep ettiği FETÖ'cü hain hakkında dün skandal bir karar verildi. Keneş'in iadesi durduruldu. Kararın ardından Adalet Bakanı'ndan açıklamalar geldi.

İsveç’te yaşayan FETÖ’cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama...

'NATO'ya böyle mi girecekler?' Rusya Ukrayna savaşı sonrası NATO üyelik başvurusunda bulunan İsveç'te skandal bir karar geldi. Başkan Erdoğan'ın iadesini talep ettiği Bülent Keneş'in iadesi durduruldu.

İsveç’te yaşayan FETÖ’cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama...

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.

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İsveç’te yaşayan FETÖ’cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama...

Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.

İsveç’te yaşayan FETÖ’cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama...

Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

İsveç’te yaşayan FETÖ’cü hainin iadesi durdurulmuştu! İsveç Adalet Bakanı’ndan flaş açıklama...

Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.

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