İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu
Avrupa'nın göçmenlere karşı tavrı tüm insanlığı utandırıyor. "Göçmenleri taşıyan tekneleri batıralım" diyeninden, canı pahasına sınırı geçip ilerleme çalışanlara çelme takanına kadar çok haber okuduk. Hatta, batan tekneden kurtardıkları mültecileri askeri gemiye alan kaptanı limanlarına sokmadıklarına da şahit olduk. Şimdiki haber
İtalya sahillerinden geldi. Lampedusa Adası açıklarında batan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedi sahile vurdu.
Giriş Tarihi: 24.11.2019
17:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2019
17:56
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Avrupa'nın göçmenlere karşı tavrı tüm insanlığı utandırıyor. "Göçmenleri taşıyan tekneleri batıralım" diyeninden, canı pahasına sınırı geçip ilerleme çalışanlara çelme takanına kadar çok haber okuduk. Hatta, batan tekneden kurtardıkları mültecileri askeri gemiye alan kaptanı limanlarına sokmadıklarına da şahit olduk.
Şimdiki haber
İtalya sahillerinden geldi. İtalyan ANSA ajansının haberinde, Lampedusa Adası'nın bir mil açığında dün alabora olan tekneden ilk aşamada 13'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 149 kişi kurtarıldığı belirtildi. Ancak bugün acı bir haberle sarsıldık ve Aylan bebeği hatırladık.
Adası açıklarında dün alabora olan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldı. Lampedusa
Haberde, göçmenlerin, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmalarına olumsuz deniz ve hava koşullarında devam edildiği bilgisi yer aldı.
Haberde,
İtalya Sahil Güvenlik ekipleriyle mali polisin çalışmaları sonucu 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının da hadiseye ilişkin yasa dışı göçü teşvik, deniz kazası ve çoklu adam öldürme gibi suçlamalardan soruşturma açtığı belirtildi. Agrigento
İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün yapılan açıklamada, önce 143 olarak açıklanan kurtarılan göçmen sayısının, ilerleyen saatlerde 149 olarak güncellediği ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilmişti.