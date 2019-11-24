İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Avrupa'nın göçmenlere karşı tavrı tüm insanlığı utandırıyor. "Göçmenleri taşıyan tekneleri batıralım" diyeninden, canı pahasına sınırı geçip ilerleme çalışanlara çelme takanına kadar çok haber okuduk. Hatta, batan tekneden kurtardıkları mültecileri askeri gemiye alan kaptanı limanlarına sokmadıklarına da şahit olduk.