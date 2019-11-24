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İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Avrupa'nın göçmenlere karşı tavrı tüm insanlığı utandırıyor. "Göçmenleri taşıyan tekneleri batıralım" diyeninden, canı pahasına sınırı geçip ilerleme çalışanlara çelme takanına kadar çok haber okuduk. Hatta, batan tekneden kurtardıkları mültecileri askeri gemiye alan kaptanı limanlarına sokmadıklarına da şahit olduk. Şimdiki haber sahillerinden geldi. Lampedusa Adası açıklarında batan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedi sahile vurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 24.11.2019 17:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 17:56
İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Avrupa'nın göçmenlere karşı tavrı tüm insanlığı utandırıyor. "Göçmenleri taşıyan tekneleri batıralım" diyeninden, canı pahasına sınırı geçip ilerleme çalışanlara çelme takanına kadar çok haber okuduk. Hatta, batan tekneden kurtardıkları mültecileri askeri gemiye alan kaptanı limanlarına sokmadıklarına da şahit olduk.

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Şimdiki haber sahillerinden geldi. İtalyan ANSA ajansının haberinde, Lampedusa Adası'nın bir mil açığında dün alabora olan tekneden ilk aşamada 13'ü kadın, 3'ü çocuk toplam 149 kişi kurtarıldığı belirtildi. Ancak bugün acı bir haberle sarsıldık ve Aylan bebeği hatırladık.

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İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Lampedusa Adası açıklarında dün alabora olan teknede bulunduğu belirtilen 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldı.

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Haberde, göçmenlerin, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine arama çalışmalarına olumsuz deniz ve hava koşullarında devam edildiği bilgisi yer aldı.

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Haberde, Sahil Güvenlik ekipleriyle mali polisin çalışmaları sonucu 5 kadın göçmenin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Agrigento Cumhuriyet Başsavcılığının da hadiseye ilişkin yasa dışı göçü teşvik, deniz kazası ve çoklu adam öldürme gibi suçlamalardan soruşturma açtığı belirtildi.

İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu

Sahil Güvenlik Komutanlığınca dün yapılan açıklamada, önce 143 olarak açıklanan kurtarılan sayısının, ilerleyen saatlerde 149 olarak güncellediği ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedilmişti.

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